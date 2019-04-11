【帶着毛孩上班】大馬創「友善工作空間」　僱主：員工工作更專心

近年，包括美國、日本、台灣、香港等等企業，皆有嘗試實行「帶寵物上班」計劃。因為對很多人而言，寵物就像他們的孩子，盡可能都想把牠們帶在身邊。但事實證明，帶同寵物上班，不但沒有令生產力下降，反而是提昇。而且帶寵物上班計劃實行後，員工缺席率亦有減少現象，對企業來說是利多於弊。

每次出門上班前，家中毛孩都會一副離情依依的模樣，讓你不捨得出門？那就一併把牠帶上班吧！CommonGround於Jaya One「The Square」設立全馬首個寵物友善共同工作空間，讓主人們從此不再心心念念，安心工作！

近年來，包括美國、日本、台灣、香港等等企業皆相繼實行「帶寵物上班」計劃。「因為對很多人而言，寵物就像他們的孩子，盡可能都想把牠們帶在身邊。」CommonGround區域主管（馬來西亞）李英珊（Yvonne）續指，上班族出門上班至少8小時，毛孩獨自留在家中太孤單了。

「常會在面子書看到主人們投訴，毛孩經常咬壞家具或隨意便溺，覺得牠們很壞蛋…」但她認為，寵物有時並非搗蛋，而只是想發泄情緒。正如網上所說，寵物或許只是我們生活中的一部分，但我們卻是牠們生命的全部。「當我們每天忙於工作，沒時間陪牠們，牠們也會有情緒。」

李英珊認為，帶寵物上班除了有效提高生產率之外，或許還能成為橋樑，把有機會合作的企業連接在一起，擴展事業版圖。（馬來西亞東方網）

打造適合年輕人的工作環境

位於The Square的CommonGround（以下稱CG）是該品牌旗下第13間分行，同時也是全馬首個寵物友善共同工作空間，並開放讓全馬CG會員享用。李英珊舉例，某會員的基地工作空間是在蘇丹街，但某天自家的寵物沒人可以照料。「與其浪費錢送到寵物酒店或狠心留在家中，不如帶牠一起來上班吧。」這是CG繼在阿拉白沙羅（Ara Damansara）分行與托兒所合作之後，另一個新嘗試。她說，寵物已是現代人生活的一部分。寵物不僅僅只是一隻動物，而是生活上的最佳陪伴者。放工回家，只要看到牠搖着尾巴站在門口迎接，仿彿一身的疲勞都得以緩解。

日前，各大社交網絡更盛傳有「老佛爺」之稱的傳奇時尚設計師——卡爾拉格斐爾德（Karl Lagerfeld）留下2億遺產給愛貓「邱佩詩」的新聞。由此可見，現代人對寵物的寵愛程度已猶如父母對孩子的愛。自成立以來，CG一直致力於提倡寓工作於生活以及社區活動，強調提供更適合年輕人的工作環境。「未來沒有年輕人會願意到只有桌子、椅子的公司上班。」李英珊直言道。

有人視寵物如命，但亦有人「見寵物如見鬼」，當有小動物在他們身邊經過時，都會被嚇得雞飛狗跳，打造寵物友善共同工作空間，難道不怕局限了市場？「這家分行樓高2層，佔地大約2萬2000平方尺，僅開放底層讓寵物使用。」她說，害怕小動物的會員可到二樓辦公。接下來，他們亦計劃為寵物們帶上性格牌子，包括友善、凶惡、情緒化等等，讓會員自行斟酌是否要進一步靠近寵物。

當感到沉悶、頭腦已經沒辦法運行時，抱抱可愛的狗狗，或許就能讓你再度充滿能量！（馬來西亞東方網）

提供免費講座 增進會員飼養知識

帶寵物上班聽似容易，其實不簡單，而當中最大的問題莫過是狗狗隨處便溺以及寵物之間發生「爭執」。「從主人決定帶寵物上班的那一刻開始，就必須擔起責任。」李英珊口中的責任，包括自行為自家的寵物清理大小便以及當發生爭執時，出面解決等等，而不是期望管理層代為處理。

「我們並非寵物酒店。」若主人不遵守規矩，管理層有權禁止他們攜帶寵物上班。李英珊坦言，由於我國大部分寵物皆是「關在家」，確實導致牠們缺乏社會化訓練，衍伸出聽到一點聲音就緊張、沒自信、活在不安中，還可能因太無聊而產生行為問題。對此，CG與本地寵物管理服務網絡平台Jow Paw合作，將不定時為會員提供免費講座會，提升主人對飼養寵物的知識。

值得一提的是，The Square是Jaya One購物中心全新的發展計劃，強調歡迎寵物，所以中心裡大部分餐館皆允許攜帶寵物進入，讓上班族可以帶寵物一同午餐。李英珊說，The Square同時設有寵物廁所，當寵物需要大小便時，亦可帶牠們到廁所解決，相當方便。

狗狗一些機靈古怪的動作和表情，常會把大家逗得哈哈大笑，增添職場歡樂。（馬來西亞東方網）

攜寵上班可減壓

有些人認為帶寵物上班能增加工作效率，不過也有人認為易分心。李英珊對此表示，2年前，當在本地推出共同工作空間時，很多人亦覺得不可行。「大家會認為在開放式的辦公環境如何專心工作？」結果開放式的工作環境成為了時下辦公新趨勢。她認為，先不論是否能增加工作效率，但把寵物帶着身邊，至少會少了一份掛心，尤其是當需要加班的時候。不用擔心毛孩會餓着或太悶等等。

不過，她贊同，總會有需要專心工作的時候，甚至需要會見客人以及開會等等。「這裡備有『寵物停泊站』，當主人無暇照顧寵物時，可把牠拴着，放心工作。」雖然李英珊對帶寵物是否能提高工作效率沒有一個確切的數據，但美國維珍尼亞聯邦大學商學院教授朗度（Randolph Barker）於《工作場所健康管理國際期刊研究》（International Journal of Workplace Health Management）中指出，員工於工作時有寵物陪伴，有助增加員工的工作滿意度，從而減低其帶來的壓力。

研究過程中，巴克與成員到一間已推行15年「帶寵物上班」的餐具公司進行為其一周的觀察。他把公司76名員工分為3組，一組可繼續帶狗隻上班，一組把寵物留在家中，余下一組則沒有飼養寵物。受訪員工在之前均已進行唾液採樣，得出他們開工前的壓力荷爾蒙濃度較低。一星期後，結果發現有狗隻陪伴的員工自評壓力程度下降，其他沒養寵物和把寵物留在家中的員工壓力程度則升高。巴克說：「讓員工帶狗狗上班是一個低成本並可提升員工快樂的方法。」

另外，美國寵物用品生產協會調查發現，在50間容許帶寵物上班的企業中，有73%僱主認為能讓員工提升生產力，亦有73%員工認為帶寵物上班能讓其成為同事間話題，促進彼此交流，從而加強人際溝通技巧。此外，實行計劃後，員工缺席率減少了27%。

這裡僅開放底層讓寵物使用，不喜寵物者則可移步二樓。（馬來西亞東方網）

未知數多 見機行事

「帶寵物上班」看似好處多多，但本地企業家的接受度如何？「10個當中，只有2個會堅決反對。」李英珊分析，領導人除了擔心寵物會令員工分心之外，亦擔心寵物會弄傷員工。不過，當回到員工反應時，「正如預期，大家的反應都是相當熱烈。」

她分享，在推出此概念之前，已經接獲許多會員的詢問，所以當推出之後，大家都非常興奮。然而，倘若老板不批准，也是空開心一場，不是嗎？「這需要時間去普及和推廣。」李英珊坦言，由於這是新嘗試，仍存有太多未知數，所以她亦沒有太長遠的計劃。她突然指向記者坐着的白色沙發說道，很多人指他們勇敢，因為有寵物出沒的地方還敢用白色，但她說：「沒想太多，見機行事吧！」不過，若寵物咬壞家具，主人必須負起賠償責任。

另外，為了確保工作空間不會因為寵物而有臭味，管理層會時刻確保周圍環境的清潔。

甚麼寵物可以帶？

重量少於10公斤，且可用繩子拴着的寵物，包括狗、貓、兔子等等。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【新鲜事】全马首个宠物友善公共工作空间 一起上班 毛孩不孤单】