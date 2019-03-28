為救浪浪患子宮肌瘤不願醫　愛心女：有一口氣在　就不放棄小生命

為了救助流浪動物，你願意付出多少？ 在遼寧便有一位女士，為餵養浪浪不惜花掉大半薪金，甚至自己有病也沒錢治療。當被問及為何不送養這些貓狗時，她表示「送人不放心，只要我有一口氣在，我就不放棄這些小生命。」

狗狗都臉帶笑容，可見孫女士待牠們相當好。（梨視頻）

許多地方都有熱心的人在救援流浪動物，在中國的遼寧錦州，便有一位53歲的孫敏女士，她救助流浪貓狗已有8年多，曾救超過100隻狗狗與貓咪，並將每月賺來的金錢，大半都花到貓狗身上，但她從沒後悔，並表示會繼續堅持下去養牠們。

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狗狗不會騙人，張張笑臉是因為牠們活得很好。（梨視頻）

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孫女士在接受訪問時，表示自己患心臟病和子宮肌瘤，但每月做保姆所賺的2千多元，有一半已花在浪浪的飼糧上，生活相當拮据，因此沒錢做手術。當被問及為何不將這些浪浪送養時，她回應指：「送人不放心，只要我有一口氣在，我就不放棄這些小生命，割捨不了這份感情。」

網民大讚孫女士有愛心，但也擔心到她的身體情況，「首先應該照顧好自己，有多餘的精力再去照顧小動物」、「對於貓狗來說，遇到她是牠們這輩子最幸運的事」、「大姐真不容易！省吃儉用餵養上百狗狗，還是好人多！」、「有領養的就送吧！量力而行啊！阿姨！等我畢業了，我過去找你領一隻可以嗎？」、「阿姨真的太善良了！」