【成長日記】少主的童年有4貓咪陪伴：你陪我長大我陪你老！

貓咪與小孩一起成長，傳統觀念上都不太讚成。但其實只要定期替貓咪打針，保持家居環境清潔，貓咪與小孩共處成長，會是利多於弊。就像這次介紹的小火雞，他與貓咪一起成長，並從中學習了許多，也變得比同齡小朋友更成熟，更懂照顧別人。

「很多傳統觀念的人，都不喜歡讓小孩子接觸貓，覺得貓髒還容易傷着孩子。其實，有貓咪陪伴的小孩子，會比同齡人有更高的幸福感。」

在上海，就有這麽一個小朋友--小火雞（小夥子的諧音，以下統稱爲小火雞），從兩歲起就和家裏的四隻貓咪一起生活成長。

喵先生我有幸採訪到了小火雞的媽媽，今天就帶大家認識一下這個有愛的大家庭~（微博@光野貓Lily）

阿喵

以前是小區的小流浪貓

一窩裏最親人的一隻

家裏唯一的軟萌小公舉

是小火雞身邊最忠實的陪睡小能手

（微博@光野貓Lily）

阿弟

孟加拉豹貓

是小火雞爸爸送給媽媽的禮物

小時是吳彥祖，大時變吳孟達

性格超級超級慫包

表情包大戶

（微博@光野貓Lily）

（微博@光野貓Lily）

阿敗

以醜帥醜帥聞名

同時也是家裏最愛學習的學霸

經常輔導小火雞寫功課

很多網友考試前都轉發阿敗求保佑

美蛋

阿喵和阿弟的孩子之一

家裏的顔值擔當

性格超級粘人

有傲人的大長腿，體重18斤...

（微博@光野貓Lily）

（微博@光野貓Lily）

面對孩子和貓能否共處的問題上，小火雞的媽媽表示：沒有擔心過，因爲我自己也是從小就和家裏養的貓同一個被窩睡覺一起長大的，我自己睡覺也離不開貓哈哈，而且按時定期給貓打疫苗和驅蟲，家裏也保持乾淨整潔，孩子也沒有任何不舒服的話，一起睡覺沒有問題的。

（微博@光野貓Lily）

小火雞的媽媽記錄下來小火雞和貓咪一起成長的畫面，我想這可能是所有養貓的鏟屎官最大的心願了吧：我、孩子、貓可以一起成長。

+ 2

在上個月的時候，小火雞的家裏發生了一件事，家裏的其中一隻貓（阿弟）因急病去世了，小火雞和媽媽在一起哭了好幾天。

骨灰帶回來後，小火雞的媽媽發現，不知什麽時候骨灰盒旁邊多了一個貓咪以前最愛的玩具，和一個用牠照片做的冰箱貼，後來才知道，是小火雞自己放上去的。

（微博@光野貓Lily）

因爲阿弟去世的事情，小火雞的媽媽並沒有在微博上傳遞更多悲傷的情感，她認爲，阿弟一直以來帶給大家的都是快樂，就在阿弟現在不在了，她也希望能把這份快樂延續下去。

（微博@光野貓Lily）

小火雞的媽媽希望大家能繼續用阿弟的沙雕表情包，因爲小火雞和貓咪們的生活，依然還在幸福的繼續着...

而小火雞從小在人貓共處的環境下長大，早就變成了一位小小鏟屎官，不僅學會照顧貓咪，還會經常寫一些感恩的小卡片來哄媽媽開心，可以說是一位超級小暖男了。

喵先生我希望可以通過給大家介紹這個有愛的家庭，來消除一部分人對於孩子和貓之間的芥蒂，如果你也喜歡這群貓咪和小火雞，可以微博搜索@光野貓Lily關注他們第一時間的動態哦。

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】