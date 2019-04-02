袁偉豪、洪永城、蔡思貝　TVB新劇《鐵探》演員位位都是貓狗奴！

TVB最新的時裝警匪劇《鐵探》昨日正式出街。劇集邀請了多位影視紅星參與演出，劇力萬鈞。當中更有不少演員是貓狗奴，包括袁偉豪、蔡思貝、洪永城、謝東閔等等......

Benjamin送別他的緬恩貓Valentino。（Instagram圖片：benontheroad）

袁偉豪（Benjamin）

Benjamin在《鐵探》飾演第一男主角「尚垶（垶Sir）」，他為救同袍，頭部曾經中槍，後雖然奇蹟生還，卻因此而改變一生。其後更捲入警界權力鬥爭，成為上級的棋子......

他近年專注於拍攝劇集，演技備受觀眾肯定。去年更憑著《棟仁的時光》勇奪「馬來西亞」及「新加坡」最喜愛TVB男主角，成為雙料視帝。更網民更指出《鐵探》可能會助他踏上視帝的階梯。

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未能見愛貓最後一面

忙碌的工作亦讓Benjamin錯失不少事物，他本身是一位貓狗奴，早前家裡便養了三隻貓和一隻狗，而跟他感情最深的莫過於緬恩貓Valentino！可惜牠在去年的1月1日，便因病而離開Benjamin。由於他當時在國外工作，而未能見到愛貓的最後一面，成為了他新一年最大的遺憾。

蔣祖曼與她的愛犬「波波」。（Instagram圖片：jomanchiang）

蔣祖曼 Joman

Joman因《火速救兵》而備受觀眾注目，這次《鐵探》亦有參與演出，她會在劇中飾演「陸蔚喬（Iris）」，與梁競徽飾演的「谷永正」和楊潮凱飾演的「江正龍」均有感情線。

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家裡有個動物園

Joman家裡猶如一個小型動物園，早前養了十隻貓、兩隻狗，最近還養了一隻鸚鵡。Joman最初只養了一隻松鼠狗「波波」，後來再收養了貓咪「WooWoo」和兩隻貓女，她原以為「Woo Woo」是女生，沒想到竟然男扮女生，結果懷孕生了一窩小貓。

去年12月，Joman的愛犬波波在她的懷裡離開，她在Instagram撰文悼念牠。文中指出，波波的性格膽小，「每天晚上也黏著我睡，昨晚聽不到你跳上床的聲音真的不習慣。」事隔3個月，她再次在Instagram上撰文懷念牠，「依舊感覺你在身邊，每次下床依舊習慣了小心翼翼轉身，因為你總是貼著我，怕不小心壓到你。」更盼波波能出現在她的夢裡，在夢境裡重聚。

Sisley與愛犬油嘜菜。（Instagram圖片：sisleychoi）

蔡思貝 Sisley

Sisley在《鐵探》飾演「招喜悅（Jill）」，她是一位臥底。劇中與楊明飾演的「邱勵傑（Matt）」是青梅竹馬的關係，曾有一段苦戀。

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白色情人節驚喜

Sisley家裡養了一隻松鼠狗「油嘜菜」。她視愛犬為最愛，她在今年白色情人節，更上載了一張與油嘜菜身貼身拍攝的照片，更寫上：「白色情人節，我同情人好纏綿」，令不少網友都心生羨慕。

謝東閔與愛犬Remeo。 （Instagram圖片：brian_tsetse）

謝東閔 Brian

Brian在《鐵探》裡飾演「陳國城」，是尚垶的下屬。他將會與鄧佩儀飾演「鄺泳莎（Kay）」有感情線。據說，劇集中段會因爆炸而受重傷。

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為愛犬開IG帳號

Brian從小在狗狗包圍的情況下長大，最高峰養了五隻松鼠狗。現在則養了兩隻狗狗，分別是玩具貴婦狗「豬豬」和法國老虎狗「Romeo」。他把Romeo當成自己的兒子，不但經常在Instagram上放閃，還特意為牠開設了一個獨立的帳號，分享牠的可愛時刻。

洪永城 Tony

Tony將會在《鐵探》特別演出，飾演督察「邱勵進」。曾於多年前把黑幫頭目殺害。

洪永城家裡兩隻貓咪Angel和Aloha。（Instagram圖片：guruhung）

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養貓陪伴母親

早前經常需要出國工作，因此他養了兩隻貓，分別是異國短毛貓「Angel」和英國短毛貓「Aloha」，讓貓咪代替他陪伴母子。雖然Angel和Aloha並非他親手帶大，但他們的感情非常好。

據說，Tony的前女友唐詩詠（Natalie）亦非常喜歡貓，他們交往期間，每當Tony出國工幹，Natalie都會到Tony的住所，為其照顧愛貓們。