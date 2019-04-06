貓咪總愛把東西掃落地　原來有科學解釋

有人說貓咪天生愛破壞狂，明明桌子上有許多空位，但總是淘氣地要把東西掃到地上。許多寵主也飽受其苦，究竟貓咪為何要作出這做惡行？

貓咪把東西掃落地上，這不是很平常的事嗎？（Getty Images）

正所謂「貓咪心，海底針」，貓咪真的是很神秘的生物，你似乎完全沒法理解牠的想法。例如家裡明明有許多新玩具，但牠卻是對殘破的舊逗貓棒情有獨鍾。又例如家中有許多簇新的貓窩，但牠就是愛霸著吉紙盒為伴，而且還一臉洋洋得意。而這次要與大家探討分享的，是貓咪為何喜歡把桌上的東西掃到地上，這相信是天下貓奴都會感到極頭疼的事。



桌子上的東西，貓咪都會視為陌生的異物，要測試過後才安心。（Getty Images）

【1】出於狩獵本能

美國康乃爾大學的動物行為研究教授Katherine Houpt表示，貓咪的祖先在野外生活時，要時刻警惕周遭的情況。牠推動四周的東西，看看是否有東西躲藏。尤其見到陌生事物，經過「掃東西」將可疑物打翻到地上，以減輕潛在威脅。現在家貓用前腳捕捉、玩弄，都是狩獵本能，家貓沒有獵物，便將桌上的東西，當作練習狩獵能力的對象。

貓咪的狩獵本能，是天生的。（Getty Images）

【2】好奇心

貓咪對那些會動，能發出聲音的東西十分敏感。牠們會透過動作、聲音和觸感，來辨識是否安全。接觸過後，既然不會動，那推走它也沒問題吧？

桌子上這麼多東西，會否有陌生東西藏著。（Getty Images）

【3】貓咪悶了

當貓咪感到悶時，牠便會為自己製造遊戲來玩樂。將桌子上的東西掃到地上，可以說是貓咪專用來解悶的方法。

貓咪掃東西可能是感到悶了，多和主子玩耍吧！（Getty Images）

【4】吸引注意力

貓咪很聰明，牠知道當作出這類帶破壞性的行為時，奴才便會急急地前來。這樣貓咪便會得到注意，也可能順帶有小零食吃呢！而貓咪想引起你注意時，背後最大原因通常就是肚子餓了，又或是貓砂髒了叫你這奴才去清理。

貓咪留意到搞破壞時奴才特別緊張，是吸引注意力的好方法。（Getty Images）

至於如何避免貓咪將東西掃到地上，基本上只能說一句：「沒可能」。不過，其實也能從生活細節上做起，盡可能減低破壞招致的損失。

【1】奉行簡約風

盡量將瑣碎易爛的東西收起來，避免直接放到桌子、櫃頂，清簡一點也讓貓咪有更多活動空間。

為主子著想，簡約一些勤清理桌面吧！（Getty Images）

【2】多互動遊戲

要減少貓咪出現掃東西行為，多和牠互動解悶是必須的。貓咪玩得累了，便會乖乖地休息，不會亂走亂破壞。

貓咪不喜歡電子奶嘴，奴才應多抽時間和貓咪玩樂。（Getty Images）

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