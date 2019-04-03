狗狗有偷東西壞習慣　義工：我們的心都被牠偷了

一隻狗狗除了會偷東西外，更把義工們的心也偷走了！ 在美國一個收容中心裡，有隻狗狗竟有偷東西的壞習慣。牠把義工們的零錢、衣服、錢包，甚至還未吃的三文治，都偷偷地藏在自己的狗窩裡。但義工們沒有怪責牠，反而認為這是窩心的舉動，稱：「牠把我們的心都偷走了」。

我叫Kevin，是偷心大盜！（facebook@Austin Animal Center）

在美國德州奧斯汀（Asutin），有隻叫Kevin的4歲混種狗狗Kevin，在去年11月時被前主人送到了動物收容中心Austin Animal Center（AAC）。由於收容中心已非常爆滿，牠被安排住在辦公室的桌子底下，並在這裡搭建了自己的安樂窩。但隨即義工們便發現，Kevin有古怪的偷竊行為。中心裡的玩具、飯碗、零錢、衣服和毛毯，甚至是三文治，都會被牠偷去。

我偷三文治，但其實我不想吃。（facebook@Austin Animal Center）

~點擊圖片看這個偷心狗狗偷了什麼~

AAC的義工Caitlyn Kretsinger表示，每次她走到辦工室時，便會發現Kevin的狗窩好像又大了一些。另一名義工也表示，有次她回到辦公室裡，便將外套脫下放在椅子上，隨後打了一個不到5分鐘的電話。但回過頭來時，椅子上的衣服不見了。最終在Kevin裡的狗窩裡，找到了外套，而Kevin正在外套旁打瞌睡。

偷竊背後藏窩心原因

沒人知道Kevin偷東西的真正動機，但義工們相信，由於前主人把牠遺留在收容中心，牠變得一無所有。雖然牠來到收容中心已4個多月，但牠覺得沒有東西是牠所擁有的。

現在，這些小玩具、一個碗、一張床，已是牠的全部。「我認為牠之所以偷東西，是缺乏安全感所致。通過偷偷地把義工們的物品藏起來，這讓牠覺得與大家的距離更接近，也可讓牠安心起來。」義工Kretsinger說。而在AAC的Facebook裡，也寫著Kevin「除了偷東西外，更是偷走了大家的心。」

有沒有人把我帶回家？（facebook@Austin Animal Center）

AAC的義工Olohan也表示：「實在有太多狗狗被棄養，我們收容中心早已爆滿。現在差不多每間辦公室的桌下，都成了狗狗的居住的小空間。我們呼籲有能力的人，以領養代替購買，讓狗狗們可有個溫暖的家。現時Kevin已在可領養名單上，正等待有愛心的人把牠帶回家。」

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