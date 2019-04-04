狗狗為爭寵　帶家中山羊到別區　棄掉後獨自回家　網民：心機真重

究竟動物會否爭寵呢？由於牠們沒法說話，可能難知真偽。但南京有隻狗狗，便作出了以下的行為。 近日有人在南京街頭，看到一隻穿衣服的山羊，於是牽到警局裡。其後主人到場，並表示山羊可能是被狗狗帶到別區遺棄的。主人稱山羊是小主人的新寵，可能狗狗出於嫉妒，於是想將山羊拋棄。

這就是遭嫉妒的波爾山羊！（梨視頻）

近日有清潔工人在江蘇南京街頭，看到一隻穿著衣服的山羊在大街上走動，於是將山羊牽到警局裡。由於山羊有穿衣服，懷疑是有人走失了飼養的羊，所以將羊留了在警局外。到了第二天，山羊主人來到警局求助，於是便讓主人把山羊帶回家。

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清潔工人在大街上看到一隻穿了衣服的山羊在走動，於是報警。（梨視頻）

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據失主稱，這隻山羊是自己剛買來不久，送給孩子作為寵物飼養的。懷疑因為家裡養了很久的狗狗，嫉妒小主人偏愛山羊，於是在外出時帶著山羊並拋下不顧。

女主人也表示，可能因為山羊是群居動物，來到家中不太習慣。於是時刻都緊隨著狗狗後方，令狗狗不勝其煩。昨天男主人放狗狗外出走動，可能就在這時山羊跟上了。結果不知為何，只有狗狗回來，山羊卻不知所蹤。於是第二天，便到警局看看有沒有人留意到山羊，沒想到真的發現。

山羊不太愛被牽行散步，但卻喜歡跟在狗狗後方。（梨視頻）

網民看到這則有趣的消息後，紛紛留言表示這事件真有趣。「狗：哎！早知道就該帶遠一點才丟掉！可惡！」、「這劇情不是《加菲貓》的嗎？」、「嫉妒使狗瘋狂」、「狗子也有自己的心思」、「狗狗心機真重」。大家是否也覺得，狗狗是如此心機重，存心要把山羊弄丟呢？還是另有原因，純屬意外？

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