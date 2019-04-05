智能冷暖窩活活焗死愛貓　寵主質疑設計有一大缺陷造成

天氣忽冷忽熱，貓奴們都想為貓咪提供一個最舒適的安樂窩。而近年有不少智能產品，是能調節溫度，應可令主子可以睡得香甜。 但近日在國內，便有網民因購買了「智能冷暖窩」給愛貓使用，怎料竟令貓咪因此而斃命，大家在使用類似產品時，應多留意產品安全與用家的評價再作選購。

本以為替貓咪購得安樂窩，怎料竟成殺貓兇器。（微博@碧海wqh）

內地一位寵主早前購入了一部「智能冷暖窩」給自家只有6個月大的愛貓「漢堡」使用。這個智能冷暖窩能調節窩裡的溫度，理應可給貓咪一個舒適的睡眠環境。但萬萬沒想到卻出了意外，更因此令貓咪送命。

可憐的漢堡只有6個月大，只因一次意外便喪便。（微博@碧海wqh）

+ 3 + 2

據這位網民在微博透露的資料顯示，事件發生當日，寵主見貓咪遲遲未有現身，更發現這個智能冷暖窩弄翻了，於是匆匆上前將冷暖窩移正，但沒想愛貓竟已活活焗死在裡。「我當時還想，趕緊得把漢堡放出來，不然得悶壞了，可惜晚了，打開後那個下面空調裡面配的厚墊子直接捂在空調口，漢堡在裡面已經死了多時了，裡面全都是漢堡臨死前的屎尿，還發現漢堡為逃生留下的伸伸爪印」。

近年極受寵主歡迎的寵物智能產品，其實也可能暗藏危險。（petkit）

底墊堵塞出入口

由於整個機器都翻轉了，而且本身在冷暖窩裡的厚底墊更是封住了出入口。在設計時，墊子並沒固定在窩裡，當貓咪在裡面翻滾的話，便容易將墊子蓋著出入口，結果可憐的貓咪漢堡，便活活焗死在窩裡。

寵主在網上發文，呼籲選購時要小心。（網上截圖）

寵主再仔細觀察，發現貓咪已死去多時，而且窩裡都是大小二便，可見貓咪被困期間相當驚慌，因此而失禁。「貓貓才6個月大，力氣不算大，為什麼就能把這個冷暖窩給反轉過來，這證明設計有問題，安全性能很差，底盤不夠穩。」

寵主對廠商的回應極之不滿，認為設計缺陷是公司錯失。（網上截圖）

痛心的每道抓痕

寵主也留意到，在出口旁留下了深深的爪痕，這亦是愛貓垂死前最後的掙扎痕跡，每一道抓痕都令寵主痛心疾首。寵主向有關廠商反映事件，而該公司只願意讓她把冷暖窩退貨退款、之後養寵物可以贈送禮品，但這些賠償完全沒法令寵主接受，除了堅決幫漢寶討公道外，她也呼籲大家千萬不要買該項產品。

被指家裡地板不平而令冷暖窩翻側，寵主拍照並表示沒這情況。（網上截圖）

期後有關廠商在社交平台上發出聲明，指底座已有重心設置，以增加穩固性，並且在推出前，已找不同年齡和體重的貓咪測試過，從沒遇到類似意外。不過，亦會在未來產品中加添新配件，以避免發生同類事件，確保商品的安全性。

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