單車男收養流浪小貓　結伴同遊大世界

曾經，Dean Nicholson是打算獨自一人踏單車環遊世界到處遊歷，如今，他身旁已有一隻密不可分的4條腿小伴侶。這小貓咪的出現，令他整個旅程變得不一樣。

（instagram@1bike1world）

現年31歲的Dean Nicholson，因為厭倦了疲乏的工作，決意放下一切，雄心勃勃的要踏單車環遊世界。他在2018年的9月1日出發，由居住的蘇格蘭的Dunbar開始。在短短3個月內，他已遊歷了9個國家。但當他去到了黑山邊境時，遇到一隻改變他命運的貓咪。

~點擊圖片看Dean Nicholson與Nala這幾個月的精彩遊歷~

接下來我們去哪裡？（instagram@1bike1world）

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緣份的偶遇

Nicholson踏著單車來到塞爾維亞和黑山邊境時，在公路旁遇到一隻小動物追趕著他。當他停下單車，才發現是一隻小貓咪。Nicholson相信貓咪是被人棄養在這裡的，而離這裡最近的城鎮，也有差不多19公里路程。他留意到貓咪很肚餓，但卻喜歡親他，於是決定帶貓咪到最近的市鎮，希望那裡會有人收養牠。

為了確保Nala可去其他國家，獸醫已替貓咪注射疫苗。（instagram@1bike1world）

當Nicholson去到城鎮後，便帶貓咪到獸醫處，這才得知小貓的性別，並替牠命名為Nala。原本想把Nala留在小鎮裡，但貓咪卻是糾纏著，最終Nicholson決定嘗試帶著貓咪，繼續他的踏單車環遊世界的旅程。

要去旅行，當然要有護照。幸好歐美國家，有Pet Passport相當方便。（instagram@1bike1world）

踏單車欣賞整個世界

當Nicholson接受訪問時，他表示自己實在不能接受朝9晚5的工作，而他很想親眼看看這個世界是怎樣的。他之所以選擇踏單車而不是坐汽車或火車，是因為他清楚知道，只有慢慢地踏單車，才不會錯過任何一個小城鎮。

Nala被大雨淋濕後得了肺炎，令Nicholson十分擔心。（instagram@1bike1world）

Nicholson為Nala清理了單車前方的籃子，把牠安置在那裡。但貓咪似乎更喜歡坐在他的肩膀上，一起去看風景。為了確保貓咪可以與他一起完成旅程，他替貓咪殖入了晶片，也為牠接種了疫苗，而且辦理了專用的護照，以便牠也可到處去旅行。

Nicholson現在已學懂放鬆，將貓咪放在第一位。主人喝喝咖啡，貓咪飲水，也會是美好的一天。（instagram@1bike1world）

自從Nala的出現，Nicholson的旅程就變得不一樣了。他不再是孤身一人，而是有親密的伙伴。「去到哪裡，Nala都成為眾人焦點，甚至有人把貓糧送給我。」不過，在去年底時，Nicholson與Nala的旅程暫時擱置了，因為在阿爾巴尼亞的海邊，Nala被大雨淋濕並感染了肺炎。Nicholson在這裡足足停留了3個星期，直到Nala完全康復了才繼續旅程。

險失去更懂珍惜

在Nala大病期間，Nicholson深深感受到他與Nala已不可分割，他很害怕會失去Nala。「起初，我只是一心一意的想踏單車去環遊世界。但現在我優先考慮的，不再是自己的事情，而是要配合Nala的喜好。牠才是最重要的。」

Nicholson也宣揚環保訊息，親身去執垃圾，為大自然美麗出一份力。（instagram@1bike1world）

現在，Nicholson的旅程還在繼續，他和Nala已去到希臘。他預計整個夏天都會留在這裡，然後秋天到來時，便會帶Nala飛往澳洲。度過冬天後，便會飛回阿根廷繼續他們的行程。Nicholson相信，當他們完成整個旅程回到蘇格蘭時，Nala已是一隻大貓咪了，這將會是件相當美妙的事情。

最新的消息，Nicholson與Nala在希臘的湖裡划船，相當寫意。（instagram@1bike1world）

如果大家也想追蹤Nicholson與Nala的近況，便一定要留意他們的Facebook與Instagarm，那裡會不停更新消息，而Nicholson也在GoFundMe網站集資，希望大家贊助他和Nala的旅程。

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