無畏戰火一再重建貓咪庇護所　網民：他是真英雄

為貓咪你可以付出多少？ 敘利亞有位暖男，為拯救小動物生命，甘願留在危險的戰地，盡全力去保護和救助每一隻在戰火中受傷挨餓的小動物。縱然在這裡性命朝不保夕，但他仍想向世人展示，在敘利亞的人仍是「愛好和平、有善心」。

Alaa被稱為Cat Man of Aleppo，他一直以來都為貓咪而努力。（Getty）

敘利亞戰火一直未停，就連國內第二大城市阿勒頗（Aleppo）亦一再受戰火摧殘。但一名愛貓如命的男子，仍努力不懈希望盡能力把小動物搶救回來。他就是愛貓如命，被網民稱之為「阿勒頗貓人」（Cat Man of Aleppo）的Mohammad Alaa Aljaleel。

新的庇護中心裡，將更積極救貓，並教育下一代要善待生命。（Getty）

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現年45歲的Alaa，曾經夢想是成為一名消防員，但他留意到現時敘利亞的情況，更急需要的是拯救在槍林彈雨下無家可歸，沒有東西可吃的流浪貓咪。為救這些貓咪，Alaa可以說是不顧生命危險。縱然2011年時敘利亞內戰爆發，他第一時間還是擔心流浪貓的安危。因此他沒想過要離開阿勒頗，反而更積極的四出救貓。

戰火無情

但2016年12月時，他與流浪貓所在的庇護所亦遭炮火摧毀，超過180隻貓咪走失、死亡。Alaa看著貓咪們的屍體，心碎痛哭！他表示，無情的戰火不僅傷害人類，也殺了許多動物。他只能帶著幾隻生還的貓咪短暫地逃到土耳其，但他不願離開家鄉，不久後又回到阿勒頗。現時，他已在阿勒頗西部的Kafr Naha建立了新的庇護中心，

我相信有能力去幫助人和動物，會讓你成為全世界最幸運也最快樂的人。無論發生了什麼事情，我都會和我的庇護所站在一起。 Mohammad Alaa Aljaleel

Alaa是愛貓的人，從他一臉幸福的笑容便可得知。（facebook@Mohammad Alaa Aljaleel）

承傳愛心

為了教育下一代，Alaa將庇護中心開放予小朋友進來參觀，透過不同的活動，讓孩子學會愛護動物、珍惜生命。他與志同道合的義工們，一起照顧弱小的流浪動物，而且更鼓勵當地的孩子們，要盡力去愛護這些生活無依，飽受戰亂傷害的小動物。而Alaa最大的希望，就是「世界和平，再沒有戰爭！」

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