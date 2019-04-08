郵差派信總會送狗狗小零食　到他首次收到狗狗回信　已是最後一次

有時候，一個小舉動也可令人動容。 美國有個郵差在派信時，習慣地會為遇到的狗狗送上零食。但日前他卻突然收到來信，令他幾乎落淚。原來其中一隻狗狗已經離世，主人寫下一份狗狗違願，希望郵差能把零食分給其他狗狗。

Gretchen曾經是對陌生人相當警惕，但Barboza把開了牠的心扉。（Chris Cimino）

生活在美國德州的郵差Fernando Barboza，是個十分喜歡狗狗的人。最近這5年，他都在派信時，都習慣地會為遇到的狗狗送上零食，因此與許多狗狗建立了深厚的感情。但在4月1日時，他收到一封信他心酸的來信，令他幾乎落淚。

狗狗離世了，再也吃不到郵差送來的零食。（Chris Cimino）

這封信來自Chris Cimino，他是狗狗Gretchen的主人。Cimino表示，「Gretchen是隻德國牧羊犬，在2013年時被收養。起初，牠對所有人都顯得很不信任。雖然我不知道牠的過去，但顯然是有段不愉快的經歷。」不過，在Chris的適心照顧下，Gretchen總算適應了新家庭，但對陌生人仍非常警惕，直到遇上了郵差Barboza。

為狗狗送上零食

Barboza表示：「在我的車子裡總是有些零食，當遇到狗狗時，便會拿出來給牠們。我為狗狗的主人派信，也為狗狗送上小禮物，我相信大家都會高興的，因為狗狗也是家庭成員之一。」就是因為這個小舉動，Gretchen也打開了牠的心扉，開始接納其他陌生人。

Barboza是愛狗的人，為狗狗送上零食，只是舉手之勞。（Fernando Barboza）

「剛遇到Gretchen時，牠的表現很冷淡。就算我送上零食，牠也不為所動。但隨著多次的接觸，我經常找牠聊天，加上零食的魅力，Gretchen終於接受了我。」而主人Cimino也表示，狗狗很期待Barboza的到來，他倆已建立起深厚的友誼。

當得悉好友離世，Barboza心底難掩傷感。（twitter@amorningsting）

每當郵車經過時，牠已作為準備，用牠的吠叫聲來迎送Barboza的到來。但遺憾的是，這暖心的一幕突然便終止了。

狗狗遺願

「我留意到Gretchen的家人在郵箱裡留下了東西，這是一袋狗零食，並附著一條訊息『Gretchen昨天離世了，牠叫我問問你，是否樂意在未來的日子裡，將牠沒法吃掉的零食，都送給沿途派送時會遇到的狗狗。牠真的十分期待你的出現，總是在大門守候著，並開心地接受你的零食款待，謝謝你。」當看到這紙條時，Barboza幾乎哭了出來。隨即Barboza在Cimino的大門外表示哀悼，並承諾會履行狗狗的願望。

主人留下狗狗的違願，希望Barboza可以達成。（twitter@amorningsting）

從那天起，在派信時遇到狗狗的話，Gretchen便會說「這是Gretchen送給大家的」。這是一件幸福又悲傷的事，雖然很難過，但看到其他狗狗在收到零食時那份雀躍，瘋狂地擺尾的情況，Barboza覺得送狗狗零食，是相當值得的行為。

4大Living必備購物優惠(活動日期4月8日至4月9日)

活動詳情請按此

揀選「具流行色」的家品，為生活及居住環境調味！精選優惠:

純實木小沙發 活動價 RMB 999立即購買

維莎全實木茶几 RMB1,710 立即購買

維莎全實木床頭櫃 活動價RMB 620 立即購買

小佩淨味貓廁所 前500名包郵 立即購買

小佩智能喂食器Mini 前500包郵 立即購買

小佩智能飲水機 前500名包郵 立即購買

pidan雪屋猫砂盆 满199再减100 立即購買

pidan 猫咪隧道地毯 满199再减100 立即購買

pidan電動逗貓棒 满199再减100 立即購買





【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁