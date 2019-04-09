電視好吸引？狗狗激動推倒電視　秒坐上梳化裝作沒事發生

你家狗狗喜歡看電視嗎？如果是的話，小心牠闖出禍來。 這隻喜歡看電視的狗狗，被監視器錄下了闖禍過程。當狗狗看到電視裡出現一隻松鼠時，牠超興奮的撲向電視，結果令整台電視翻倒在地上。而狗狗隨即秒回到梳化上，像是扮作什麼事也沒發生過般。

狗狗本來是躺在地上休息的，最可惡就是電視機裡出現了松鼠。（Daily Mail）

這隻來自美國加州洛杉磯的狗狗名叫Abby，主人怕牠獨自在家會感到悶，於是開了電視讓牠打發時間，但沒想到這卻惹出禍來。當電視畫面裡出現了一隻松鼠時，Abby顯然認為這是真的小動物，於是便上前想與松鼠嬉戲，結果一推之下，電視機倒塌下來。幸好Abby反應很快，沒被倒下來的電視機弄傷。

~點擊圖片看狗狗的闖禍過程~

事件發生在下午1時多，狗狗本來要好好午睡。（Daily Mail）

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隨著電視機掉了下來，Abby被嚇得逃到房間去，然後又回到客廳看情況，甚至是跳到梳化上，裝作若無其事的樣子。但可能過份擔心，牠一直在房間與梳化間來回踱步。畫面其實頗有趣，不知Abby是否知道，整個過程牠的主人都從監視器中看到了呢？

網民看到事件後，都大呼狗狗真好彩，沒有被電視機弄傷。「可憐的小狗被嚇壞了」、「所以我會把電視牢牢固定在牆上」、「我的狗狗經常會走到電視後方，因為牠認為電視裡的動物就藏在這裡」、「顯然是松鼠的錯，狗狗是無辜的」、「應該把電視關上」。

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