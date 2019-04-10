狗狗嘴套金屬口罩被指虐待　原來是野外快樂活動？

近日一張狗狗被戴上口罩的照片，引起不少網民討論。相片中見到狗狗像是眼睛水汪汪的，而且被戴上有點嚇人的金屬口罩，實在令人於心不忍。大家都很擔心，這隻狗狗是否受虐。幸好，近日已有人出來澄清，事實上狗狗沒有受虐，反而正在進行一些牠們喜歡的休閒活動，而嘴上戴著口罩，其實是為了保護牠們的安全。

照片看似很驚嚇，但其實狗狗是在找松露。（facebook@Francesco Palmiero）

近日在Facebook裡不斷有人轉發，就是一張狗狗戴著金屬口罩，雙眼像是含著淚水，可憐兮兮的樣子。而主人卻是手中拿著一顆松露，而旁邊的文字用意大利文提到，「狗狗平常住在狹小的生活空間裡，而且被迫工作要去尋找松露，被利用完後又要回去如『坐牢』般。套在狗狗嘴上的口罩，是要為防止牠們偷吃松露。」許多網民都感到心酸，並有人號召要罷吃松露。

狗狗與主人合作無間，在樹林裡找出松露。（facebook@Francesco Palmiero）

+ 3 + 2

但事實上，真正的情況並非如此。相片中狗狗的主人是Francesco Palmiero，早在2017年時，網站《tipresentoilcane》已曾作出過介紹，並稱松露狗和緝毒犬的工作相類似，而Francesco Palmiero所養的狗狗，都十分喜歡找松露，對牠們來說到樹林裡盡情嗅聞，並挖泥土找出松露，是件相當舒壓的活動，而且也很享受。

近日這相片又在網上瘋傳。（網上截圖）

口罩是保護

在有關報道中有提及，為何搜松露狗要載上口罩？原來是因為當地農民和獵人，會噴灑農藥毒餌，以驅趕殺害老鼠、蝸牛、狐狸、黃鼠狼等小動物。狗狗戴上口罩，才能避免直接誤吞或接觸到這些有害物。

《tipresentoilcane》網站早已有講解松露狗的工作。（網上截圖）

雖然金屬口罩看起來冰冷無情，但事實上相片中狗狗的主人對牠們很好。從狗狗主人的facebook裡，便能看到狗狗與主人親密的互動相片，並不如網上流傳般是虐狗。而且主人也表示，狗狗只在工作時戴上金屬口罩，而且會定時便鬆開，以免狗狗感到不適。

其實早在2016年時，這相片已出現在網絡上。（網上截圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁