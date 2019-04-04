【溫馨】把毛孩當作小孩養　爺爺每天餵飯　貓咪配合度超高

寵主經常會把貓狗當作自己的親人，甚至兒女般看待。 外國有一位貓主人，便把愛貓當作自己的孫兒，每天三餐都會為愛貓繫上口水肩，再用湯匙餵牠吃飯，場面超級溫馨！

貓咪一臉期待地看著爺爺手上的食物。（影片截圖）

有網友早前在Facebook張貼了一段窩心影片，吸引無數網民觀看及轉發。影片的內容是一位老爺爺手持食物和湯匙，旁邊坐著一隻戴上口水肩的貓咪，滿臉期待地看著碗裡的食物。然後，爺爺貼心利用湯匙，把碗裡的食物一點點送到貓咪的嘴裡，場面超級溫馨！

▼▼▼點撃圖片直撃溫馨場面▼▼▼

貓咪好像很習慣被爺爺餵飯，看到爺爺遞過來的湯匙，馬上就會張開嘴，還把湯汁舔得一乾二淨。接著，爺爺又會熟練地舀起新的食物，遞到牠的嘴邊。而且爺爺每次都會確認湯匙有舀到湯和肉，才會遞給貓咪，超貼心！

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

影片發表至今已經有近9萬網民點讚，多達58萬次分享。大部份網民認為老爺爺「很甜蜜」、貓咪「很可愛」，也有人讚頌「父愛偉大」，甚至有人笑說「這是貓奴的新時代，主子要用湯匙餵湯」。亦有網民批評老爺爺的行為，指他「餵養違反了動物本能」、「貓會不懂得覓食」、「他只為滿足自己」。有網民亦質疑，老爺爺餵食的速度太快，貓咪有機會嗆到，擔心牠的健康。

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