可愛肥柴犬鑽梳化底撿玩具被卡住　眼神超絕望

很多狗狗都有心愛玩具，如果眼見「玩伴」身陷險境，都一定會盡力營救！ 有寵主向「01寵物」分享一段短片，指自家家中的柴犬辣椒（Spicy），為了撿玩具鑽到梳化底，卻因太肥而卡住，眼神超絕望… 📧各位寵主！如果想與我們分享家中愛寵的趣怪事，請電郵至 anistory@hk01.com。📧

寵主Sarah經常曬出帶辣椒外出食大餐的萌照. ig@shibainu_spicy

為撿玩具肥柴被卡梳化底



寵主Sarah向《香港01》寵物頻道分享一段家中赤柴的可愛影片，內容是她家裡的柴犬辣椒 (Spicy)，為撿玩具鑽到梳化底，卻因太肥而卡住，逗得哄堂大笑。身旁的黑柴朋友，亦走到辣椒的身旁想要幫忙，但看了一眼又跳上梳化咬骨頭。可憐的辣椒在梳化底露出絕望的神情，彷佛在埋怨：「人類真壞，我只是肥了一點，就取笑我」。幾經努力柴犬辣椒終於爬了出來，還露出傻呼呼的表情，像是要為自己平反：「笑甚麼，我不是現在爬出來了嗎？」



▼▼▼▼點擊看柴犬辣椒 (Spicy)梳化「脫險」經過▼▼▼▼

可愛的辣椒是日本赤柴，是名女生，今年已2歲多。有其他網民為辣椒平反，「不是她胖，是沙發太少」。寵主Sarah經常曬出帶辣椒外出食大餐的萌照，難怪辣椒發福不少。



▼▼▼▼點擊看更多的柴犬辣椒 (Spicy)萌照▼▼▼▼

+ 3 + 2

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁