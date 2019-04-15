離世愛貓夢裡送上蠍子　女主人解讀含意後哭成淚人

不少主人帶寵物回家，都希望照顧牠一輩子，不過「一輩子」的意思，代表主人總有一天要送牠離開。 台灣有貓主在愛貓離世三天後，忽然在夢裡重遇牠，當時牠帶著一隻蠍子，並把其當作禮物贈予她。她夢醒後才驟然明白愛貓的用意，頃刻淚流滿臉。

陳小姐家裡的愛貓「布布」在月初離開人世。（受訪者提供）

台灣貓主陳翊仟家裡養了5隻貓，牠們都是收養回來的混種貓。其中有隻叫作「布布」，牠是陳小姐2003年從巷口撿回來的流浪貓，亦是家中的老大。陳小姐跟布布的感情最深。每次她回到家裡，布布都必定會衝出來迎接她，讓她感到無比溫暖。轉眼間，她們已經一起走過了16個年頭。

布布近月急速消瘦，經獸醫檢查後確診罹患腎衰竭，而且已經踏入第四期。布布的情況在本月初突然轉差，在4月8日更於醫院休克，陳小姐指，「我決定放棄急救不再讓牠受苦，牠終於不用看著我流淚了，心安地走了。」「第一次送家裡的寵物離開，16年突然空白了，其實⋯⋯我還沒能完全接受。」在愛貓離開三天後，陳小姐房間裡突然看到一個熟悉的身影，原來是布布！她指出，「牠還以誘人的姿勢跟眼神看著我。」

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愛貓以黑蠍子道別

陳小姐一如以往地撫摸著布布，突然發現牠身上有個結痂般的顆粒。她摸一摸，顆粒突然掉下來，原來是隻黑蠍子，而且體型還變得愈來愈大！她情急之下，用手機把它劈成兩半，甚至把它搗成泥......她驚醒過來，才驟然明白那是夢境，布布已經一去不復返。

她睡醒後，對夢境感到不解。她忽然閃過一個念頭，把「蠍」國語諧音是「謝」，分成兩半的蠍子就是「謝謝」，最後搗成泥，「泥」的普通話諧音跟「妳」相似，湊合起來就是──「謝謝妳」。驚覺愛貓前來道謝，她頓時哭成淚人。她後來更在網上查得，在夢中打死蠍子，意思是「與朋友分道揚鑣」。

布布是家裡的老大。（受訪者提供）

「牠跟著我的確是辛苦了，這16年的歲月裡有很多黑歷史，讓我挺羞愧說出我是全心全意愛牠。」布布過去曾經陪陳小姐四處顛沛流離，由於她姊姊的小孩過敏，她的父母曾悄悄把布布送到收容所，她知道後馬上翻遍居所附近的收容所，終於找到牠。

儘管如此，牠仍然默默地陪伴在她身邊，不離不棄。陳小姐引述網上的文章指出，「陪伴，是一個人能給你的最大禮物，每隻動物的時間都有限，也都有屬於它原本的價值，當牠願意將有限的時間分給了你，也等同最珍貴的東西給予你，即使只是靜靜的那樣待著，也是牠的全世界。布布，辛苦妳了，謝謝！」

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