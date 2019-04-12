【權力遊戲】導致雪橇犬棄養潮　Jerome Flynn呼勸領養代替購買

人氣美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第八季將於4月15日播放，劇中演員近日不停出席宣傳活動，為劇集做勢。 飾演「波隆（Bronn）」的Jerome Flynn，早前更為美國動保機構PETA拍攝了一段宣傳片，乘著劇集聲勢呼籲大家不要再購買雪橇犬。

Jerome Flynn在劇中飾演「波隆」。（《權力遊戲》截圖）

《權力遊戲》飾演「波隆（Bronn）」的Jerome Flynn，早前為美國動保機構PETA拍攝宣傳片，呼籲大家切勿胡亂購買雪橇犬。在劇集首季，史塔克（Stark）家族六位繼承者各自分配了一隻「冰原狼（Direwolf）」，牠們是狼的近親，外表美麗、性格忠心，不少觀眾為牠們著迷。不過，冰原狼只是故事裡虛構的生物，因此人們轉向飼養與冰原狼擁有相似外表的「雪橇犬」。

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棄養數字激增數倍

《權力遊戲》的熱潮吸引無數人購買雪橇犬作為寵物，在劇集播出一年後，美國動保機構已經接收了79隻外貌酷似冰原狼的犬隻，包括西伯利亞雪橇犬、阿拉斯加雪橇犬及秋田犬，去年的遺棄數字更上升至411隻。PETA的發言人指出，「自從《權力遊戲》播出後，外貌酷似冰原狼的犬隻人氣上升。然而，照顧寵物是一輩子的承諾，不應一時興起而胡亂飼養。」

Jerome Flynn為PETA拍攝宣傳片。（Youtube影片截圖：PETA）

呼籲領養代替購買

「世界各地的收容所都顯示，雪橇犬遺棄數字激增。大部份狗主都被牠的外表所吸引，卻沒有考慮飼養牠所需要花費的時間、金錢和耐性。」Jerome Flynn認為，很多人因為對冰原狼產生遐想，從而飼養雪橇犬，卻沒有仔細考慮養狗會碰到的各種問題，最終好心做壞事。

他在宣傳片呼籲有意飼養犬隻的朋友，可以在收容所領養，切勿於繁殖場或寵物店購買，從而避免過度繁殖，「如果大家已經想清楚要飼養犬隻，可以選擇領養來拯救一條生命。每年有成千上萬的貓狗被送進收容所，而大部份貓狗由於沒有遇到適合的收養者，需要安樂死。」

雪橇犬屬於工作犬，牠的精力比較旺盛，因此主人需要花時間陪伴、管教，要不然牠便會在家裡大肆破壞。（Youtube影片截圖：PETA）

過去有不少犬種曾因電影、劇集引發飼養潮，當中包括《101斑點狗》、《律政俏佳人》、《黑超特警組》等等。可惜，每次熱潮散去，都會出現一波棄養潮。