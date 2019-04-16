泰國謎之狗在離岸220公里海中央出現　石油鑽井工人營救

一隻狗狗神秘地在海中央出現，究竟牠是從哪裡游過來的？ 近日，一個海上石油鑽井平台的工人，發現海中央有狗狗在掙扎，於是合力將狗狗救出。幸好在給予清水和食物後，狗狗復原得很快。據最新消息，狗狗已被送回岸上，並接受更獸醫診治。

小狗在海中央出現，幸好工人引起牠注意，並游近鑽井平台欄柵。（facebook@Vitisak Payalaw）

在上周五（4月12日），泰國灣一個海上石油鑽井平台，有工人留意到大海中竟有一隻小狗在掙扎。這裡是離岸約220公里的海中央，除了鑽井平台外便沒有其他落腳位置。工人大聲叫喚引起了狗狗的注意，並慢慢游向鑽井平台，最終鑽到平台下方的生鏽欄桿裡。

~點擊圖片看這海中小狗獲救過程~

用繩綁起狗狗，然後再慢慢送到平台上。（facebook@Vitisak Payalaw）

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隨後，工人們用繩子綁到狗狗身上，並小心地將牠拉到安全地方。狗狗獲救後，由於長時間在水中游動，因此顯得十分疲憊與飢餓。工人們趕緊把食物與清水給狗狗，而牠也很快便復原，並可正常走路。

全靠工人們齊心協力，狗狗才倖免於難。（facebook@Vitisak Payalaw）

工人們估計，這小狗約3至5歲，但不知為何會在海中央出現。只能猜測小狗是從拖網漁船上掉了下來。在休息兩天後，小狗在周一（4月15日）時，已被順利送回岸上，並帶到獸醫處接受治療。

狗狗出現的位置，就在鑽井平台附近。（網上截圖）

「如果當時海浪更大的話，我想我們便不可能發現小狗在海中。」有份救出小狗的石油鑽井工人Vitisak Payalaw表示。他更替狗狗命名為「倖存者」，並在周一時於社交平台Facebook表示，「小狗身體情況相當不錯，而且越來越強壯，更懂得向我微笑。我感謝所有參與救援行動的人。我們會將小狗會帶到泰國宋卡的動物診所接受進一步治療。」至於狗狗為何出現在離岸220公里的地方，至今仍是一個謎。

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Vitisak也表示，如果沒有人認回小狗，他便會把狗狗帶回Khon Kaen的家裡飼養，給牠一個永遠的家。