【泰國走失狗】Heaven告別禮24日舉行　讓公眾瞻仰遺容送最後一程

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船抵港，最後被漁護署人道毀滅，當局做法惹來大批愛護動物人士不滿。 狗主在港朋友Cliver今日公布，下周日（3月24日）將會於元朗舉行Heaven的公眾悼念儀式，屆時公眾可瞻仰遺容，送牠最後一程。活動謝絶所有花牌、祭品：「不如將心意花在其他有需要的動物手上。」Cliver透露，泰國主人當日不會到場，但她會將悼念片段透過互聯網轉播。

日前一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港。狗狗其後被漁護署以「疑來自有狂犬病爆發地區，傳播疾病風險屬極高」為由人道毀滅。本港動保人士批評漁護署做法草率。狗主其後為狗狗取名Heaven，寓意極樂於天；狗主在港朋友Cliver日前在漁護署手上代領遺體後，已著手辦理Heaven後事。

日前一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港，其後被漁護署人道毀滅。（受訪者提供）

Cliver今日公布，下周日將在元朗屏廈路1號世紀中心1樓A室舉行告別禮，當日上午9時至11時會進行公眾悼念；上午11時則會進行火葬儀式。Cliver指，歡迎所有公眾人士參加，料場地可同時容納超過200人，但由於預計參加人數眾多，故不鼓勵帶同寵物到場，亦不設採訪。

Cliver指將於下周日在元朗為Heaven舉行告別禮，歡迎公眾參與。（受訪者提供）

Cliver續指，原本也有不少泰國人打算來港出席告別禮，但告別禮當日是泰國大選之重要投票日，狗主和其他有心出席活動的泰國人，將不會出席告別禮，但她屆時會安排將告別禮片段轉播。

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