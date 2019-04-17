與離世貓感動重聚　主人驚見嬰兒屁股現幸福印記：牠回來了！

在寵主的心裡，寵物就猶如他們的兒女，當牠們離開時，感覺好比痛失摯親。 有貓主去年痛失愛貓後日夜惦記著，想知道牠的狀況，於是多次請傳心師，跟彩虹橋報到的貓貓溝通，直至愛貓投胎。貓主分享指，她近月誕下了一對雙胞胎，在其中一個兒子身上，看到約定印記......

網民「錢媽」在Facebook專頁「Momocat摸摸貓手作貓跳台」，分享了一則感人的故事。錢媽的愛貓「錢錢」，去年5月離世後，她一直嘗試跟錢錢傳心，想知道牠的生活如何、什麼時候能轉世投胎。

有晚，她傳心時竟然看到錢錢在樹下看書，牠還說神明要牠多看點書才會聰明。錢媽對錢錢看書的舉動感到非常好奇，她於是問傳心師這是什麼意思，對方解釋錢錢很想投胎當她的小孩。

貓咪的屁股有一片黑色的毛髮。（Facebook圖片：MOMOCATDIY）

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錢媽今年3月剖腹生了一對雙胞胎，分別是鑫鑫和龍龍。錢媽分娩後，發現傳心師曾發短訊給她，指他突然感覺到錢錢將要投胎轉世。錢媽聽見後最初半信半疑，直至她看到兒子屁股後，才確信這件事。

鑫鑫的屁股上有一片蒙古斑。（Facebook圖片：MOMOCATDIY）

「我跟錢錢約定好，如果孩子是牠，請在屁股上給我明顯的胎記。」錢媽的兒子屁股上恰巧有很大片的蒙古斑，原來錢錢一直沒忘記她們之間的約定！後來亦有兩位傳心師跟她說：「錢錢回來了」她才確信這件事。

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