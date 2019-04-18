【請裝窗網】英國短毛貓18樓墮下奇蹟生還　器官竟然完好？！

坊間流傳一句俗語：「貓有九條命」。上周，澳洲墨爾本有一隻貓貓從18樓高的住所墮下，竟然大難不死，身體器官亦沒有受傷，令人訝異。 但事實上，本港每年都有不少貓墮樓而死，身為負責任的主人，請記僅在家中安裝貓網。

現年3歲的英國短毛貓Charlie與主人Amy Thompson居於澳洲墨爾本，其住所位於18樓。Charlie上周從住所露台跳下，跌落在一屋頂上，獲救時竟然仍然生還。主人Amy表示難以置信，更形容得悉Charlie生還令她放下心頭大石。

英國短毛貓Charlie上周從18樓高的住所露台跳下，大難不死。（Instagram@charliesupercat18）

大難不死的Charlie被送往醫院急救，接受歷時5小時的手術。除了下巴、四肢、腳趾骨折及顎裂外，牠竟然沒有任何內臟及器官受損，可謂不幸中的大幸。根據獸醫預計，Charlie需要6星期才能逐漸痊癒。Amy指Charlie現時無法合起嘴巴，同時也因有頭套而無法觸碰其下顎。至於牠的雙腿也有夾板保護，導致牠無法自行走路。

Charlie的下巴、四肢和腳趾骨折。（Instagram@charliesupercat18）

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獸醫表示：「如果Charlie是由較低的樓層墮下，相信傷勢將更嚴重。」雖然獸醫並沒直接解釋原因，但坊間也有類似說法，有人指貓貓從較低處墮下，或因沒有足夠時間轉身或調整姿勢而重傷；反之如貓貓從高處墮下，牠們則能調整身體確保平衡，同時讓前趾做好降落的準備，減低受傷程度。

Amy發起網上眾籌，並附上詳盡的醫療費用帳單。（Go Fund Me）

Charlie幸運地撿回性命，牠被救起後約花費了4700元澳幣（約元港幣）作為醫療費用。另外，加上復康期間的支出，Amy估計約共需7000元澳幣（約元港幣）。無法承擔這筆費用的Amy發起網上眾籌，並附上詳盡的醫療費用帳單，希望籌得5000元澳幣減輕其財政負擔。短短4天內，已有26名市民捐款支持，現時共籌得約1500元澳幣（約元港幣）。