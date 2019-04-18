愛貓倒斃家門外　傷心主人埋葬屍體後竟發現另有真相

假如你回家時，看到愛貓倒斃在門前，你當下會有什麼反應？ 貓主早前看到他的愛貓奄奄一息地倒斃在馬路上，他不敢相信這事實，當他傷心地把貓屍埋葬後，奇怪的事情就發生了...

Nathan與Loki的感情非常好。（mlive）

美國貓主Nathan Sonoras在本周一（4月15日）下午回家時，發現愛貓Loki倒斃在家門前。貓身被汽車輾過，一片血肉模糊，可是從牠的毛色、體型來看，牠就是Loki！當Nathan抱起牠時，黑貓已完全沒有任何生存的氣息。Loki離世消息令他非常震驚，他當場痛哭接近20分鐘，「我無法相信這是個事實！」

Nathan在三年前收養了Loki，牠是一隻黑色短毛貓，他們的感情一直很好。Nathan會讓Loki在家裡自由走動，牠偶爾會走到後院曬太陽，沒想到這次竟釀成意外。

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道別後才發現愛貓沒死

Loki離開已經是事實，Nathan總需要為Loki安排善終，他致電給他的女朋友，二人很快便為貓咪安排好一切，並把牠埋葬在後院裡。他指出，「我們花了半小時在Loki的墓地前，跟牠道別。」

Loki的離開折磨了他們一整個晚上，至清晨Nathan才能平復心情。Nathan翌日向他的父親講述Loki被撞斃一事，不過傾訴的過程裡，他突然聽到微弱的貓叫聲，打斷了他們的對話。Loki竟然絲毫無損地出現在Nathan的眼前！讓他非常驚喜，原來Loki並沒有受傷，牠只是躲了起來！看著牠精伶活潑樣子，Nathan如釋重負。

究竟他昨日埋葬的貓是誰呢？

貓主回家時，發現愛貓Loki倒斃於家門外。（MLive）

植入晶片防走失

這個情節就像近日上映的美國驚悚片《詭墓》，已經死去的貓從墳墓裡爬出來，重新出現在人前。那具黑貓的屍體極有可能是其他人飼養的貓咪，Nathan對沒搞清楚便把疑似Loki的貓屍埋葬一事感到抱歉，但他認為總好過把牠棄置在街上。

由於Loki很喜歡在室外嬉戲，所以Nathan打算為牠植入晶片，減低走失的機會。