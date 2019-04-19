【復活節】獸醫說狗狗要安樂死　主人含淚掘墳後發現是誤診

當被告知狗狗已時日無多，相信任誰也會傷心落淚。 美國近日發生一宗獸醫誤診事件。涉事獸醫為狗狗診斷後認為，狗狗時日無多，主人應有心理準備牠要安樂死。於是主人便忍痛為狗狗掘下墳墓，及後獸醫再度到診時，竟然說是誤診，其實狗狗健康得很！

小狗一臉愁容，牠知道這是主人替牠準備的墳嗎？（twitter@franklinhardy）

這獸醫判錯症事件，發生在美國維珍尼亞州的鄉郊。Franklin Hardy是著名的電視編劇，周三（4月17日）時他在社交平台Twitter裡，分享了一則父親險遇喪狗的事件，隨即引起網民熱烈討論。

~點擊圖片看網民的創意回應~

Franklin的帖文，得到近6000個轉發。（網上截圖）

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Franklin在Twitter裡寫著：「獸醫在電話裡告知我父親，是時候作出心理準備，狗狗隨時會離開，但他仍會到診看狗狗的。於是我父親便懷著傷痛的心情，親自在後花園替狗狗挖掘出一個墓地。當時狗狗就一直在旁看著，而且一臉愁容。但當獸醫來到後，竟說是一場誤診，狗狗健康得很。這一切都實在太瘋狂了，但十分慶幸狗狗平安無事。」

小狗看著自己的墓，心底在想什麼呢？（twitter@franklinhardy）

網民都十分驚訝，為何一通電話便將狗狗判死刑？但Franklin指，他自己也不很清楚情況，只是他父親指這是名極出色的獸醫。不過，一切都有驚無險，狗狗能平安活下來，網民也鬆了一口氣。

挖掘墳墓時，主人的內心一定很悲痛。（twitter@franklinhardy）

這則奇聞在Twitter裡轉發了近6000次，超過30000人讚好，並有1000多人留言。網民得知狗狗平安後，都瘋狂留言，更直指「電話中的獸醫一定是貓咪假扮的，牠對狗狗不懷好意」。也有網民指他才剛看了電影《Pet Sematary》，「這是否一場恐怖電影的開端情節？」

小狗平安無事，更悠閒地欣賞湖景。（twitter@franklinhardy）

但無論如何，狗狗現在生活得很好，Franklin更應網民要求貼出了狗狗的新照片，牠正在湖邊看風景呢！

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