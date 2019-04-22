貓咪肛門拉出異物　15cm長活線頭在洗手盆蠕動　新手貓奴超驚嚇

貓咪體內有寄生蟲是很普遍的事，因此貓奴都應定期替貓咪滴頸或餵食杜蟲藥。 近日有網民便在社交平台上，放出一張嚇人的相片。她從貓咪的肛門位置，拉出了一條長約15cm，還會活動的絛蟲，引來一眾貓奴熱烈討論。

貓咪體內有不少寄生蟲，尤其是流浪貓咪，情況會更嚴重。（VCG）

有養貓咪的人都會知道，貓咪感染寄生蟲是很普遍的事。最常見的體內寄生蟲是蛔蟲、絛蟲及鉤蟲等，而且任何年齡的貓都有機會受感染，尤其是幼貓。因此，定期杜蟲防蟲是貓奴必需做的事。

還在蠕動，活生生的絛蟲剛從貓咪體內拉出來。（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

近日有網民剛領養了一隻咪，但留意到貓咪一直看著屁股，顯得有點不自在，於是便抱起貓咪檢查。這時竟發現有像線頭的東西，卡在肛門位置，而且還會動的。在想不到辦法的情況下，她鼓起勇氣拿出廁紙慢慢把這異物拉出。沒想到是條長約15cm的絛蟲，在拉出來後還不斷蠕動，場面十分嚇人。

有網民說絛蟲像是金針菇、陽春麵或刀削麵，但無論如何形容，都是令人失去食慾。（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

+ 3 + 2

網民在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」貼出相片與敘述文字，在洗手盆裡可清楚看到多條合拼在一起的絛蟲，牠們還在不斷蠕動，雖然有點像是麵條般，但扭動的畫面實在令人反胃。網民是位新手貓奴，因此崩潰地發文稱「這蟲真的很大，而且很多，我要嚇死了，還一直在動要怎麼處理？驚魂未定的新手貓奴。」

生魚片裡容易含有寄生蟲，不易餵貓咪生食物。（資料圖片）

網民傾囊相授

在看到相片與文字後，網民都積極留言，無私地分享著個人經驗，並指貓咪有絛蟲的情況普遍，最好還是帶去看獸醫檢查，並開出藥方。「我之前的小幼貓還有從嘴巴拉出，以為是橡皮筋的蟲」。不過，亦有網民提出，遇到貓咪肛門位置有絛蟲出現，不應該直接拉出來，因為如果勾著腸子的話，很容易傷害到貓咪內臟，十分危險。因此看到有異物在肛門位置，最好還是帶貓咪到獸醫處接受治療。

如果貓咪有異樣，應盡快到獸醫處求診。（VCG）

滅蟲最重要

網民還提點，指絛蟲生命力橫強，最好是用火燒或用酒精將絛蟲殺死，不應直接沖到廁所，以免影響到其他生物。同時也呼籲貓奴們，新領養的貓咪一定要做好驅蟲、除蚤以及打預防針，以免貓被寄生蟲影響健康。

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