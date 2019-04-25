校園狗「太狼」守護大學20年　校友親繡畢業領巾　伴牠走最後的路

校園狗陪伴著每位學生成長，成為他們學生時期重要的回憶之一。 台灣東吳大學校園裡，有位資深學長「太狼」，牠是一隻20歲的混種犬，多年前已經在大學陪伴學生成長。 月初（4月12日）因年老已病逝的牠終於「畢業了」。日前（4月20日）學生們為牠舉行火化，有校友更親手為牠繡畢業領巾，送牠最後一程，不少學生都當場流淚。

校園狗「太狼」守護大學20年。（Facebook圖片：東吳大學搖尾巴社）

「太狼，畢業了！」年屆20歲的混種犬太狼，過去一直生活在台灣東吳大學裡，該校的學生幾乎都認識牠。年紀漸老的太狼，近日因病離世，學生都為牠的離開而感到難過，更有校友為太狼製作畢業領巾，希望牠真的畢業了。

大學校園生活20年的太狼，隨著牠的年紀漸老，身體開始轉差，上月天氣轉熱，牠便開始持續腹瀉，體熱持續高企，更出現心跳紊亂的情況。牠的身體狀況每況愈下，最終在4月12日凌晨於東吳大學的學生陪伴下逝世。

▼▼▼太狼畢業了...學生陪牠走最後的路▼▼▼

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▼▼▼學生回憶裡的太狼▼▼▼

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▼▼▼那些年，太狼陪大家走過的路▼▼▼

製畢業領巾向太狼致敬

太狼在上星期六（4月20日）完成火化。有校友更為太狼準備了一條畢業領巾，領巾除了繡上東吳大學校徽，還有「護校大學長 太狼」的字句，披在牠身上陪牠走最後一段路。不少學生、校友都寫信給太狼，學生跟牠道別時，都逐一唸給牠聽，並把信件跟牠一起火化。接下來還會有太狼的追思會、入葬。

太狼永遠活在大家心裡。校園的每個角落都有太狼的身影。（Facebook圖片：東吳大學搖尾巴社）

製紀念特輯

為了紀念這位資深校友，吳東大學的學生更於網上並向同學、校友收集太狼過去的照片，製作紀念特輯。大家紛紛在Facebook貼上照片，並寫下無數感人的句子，「想起許多年前太狼一起陪著走到士林捷運站的身影，不曉得看了多少人畢業了呢」、「你是我活到這年紀第一隻不怕的狗狗。從你身上我學到對人的信任還有活的自在。」、「還記得上登山課時，太郎都會跟著我們一起爬山...」、「永遠忘不了下雨天你把我們的褲子當毛巾～」

即使太狼已經從大學畢業，大家仍然會記得牠陪伴在身邊的日子，牠會繼續活在每位學生、校友的心中。

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