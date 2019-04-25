【忠犬】主人離世　北京狗被業主趕出門　守門前三天眼眶都濕了

《忠犬八公》的故事膾炙人口，而近日內地也出現了一隻現代版「忠犬八公」，牠就是北京犬「馬小毛」。牠的主人日前因急病逝世，忠心耿耿的牠被業主趕出門後，在門前苦候了三天，彷彿仍在等主人回來。

這隻4歲的北京犬「馬小毛」近年一直與50多歲的女主人相依為命，居住在內地大連市。月初，牠的女主人因急病逝世，其住所亦隨即被業主收回。對噩耗懵然不知的「馬小毛」立刻被趕出家門，在接下來的3天，牠一直賴在家門前不肯離去，等待不會再出現的女主人。

「馬小毛」在家門前苦候了三天，彷彿仍在等已離世的主人回來。（大連晚報）

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這數天以來，有鄰居曾驅趕牠，但牠總是等到那些人走後，便再次回到家門前守候。直到一次牠被趕出大樓，無法重返家門前，於是牠便躺在地下的一堆雜物上繼續等待。雖然在這個「新據點」等待要面對風吹日曬，但牠總是莫名地留在那裡。

據當地傳媒報道，「馬小毛」原本由一對夫婦所飼養。男主人約在一年前逝世，剩下牠和女主人。一名王姓鄰居報稱，經常看到女主人帶「馬小毛」散步，感情要好。

目前「馬小毛」已被接走，除了輕微發炎和營養不良，身體並無大礙。（大連晚報）

一名鄰居將「馬小毛」的情況告知當地動保團體，該團體隨即派人把牠抱走。鄰居這時才發現，原來牠佔據的雜物堆原來是其主人生前的衣物，早前被業主丟棄在此。該機構的負責人表示：「牠一直守著主人的衣服，眼睛始終盯著和主人住過的屋子，大概是想家了。」目前「馬小毛」已被接走，除了輕微發炎和營養不良，身體並無大礙。

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