【萌寵充電站】紳士貓長八字鬚似大叔　實情只是6歲小伙子

美國一隻名叫Hamilton的貓貓憑著其獨一無二的「八字鬚」，紅遍網絡。牠的名氣從網絡世界蔓延至現實世界，就連服裝品牌也特地誠邀牠合作。 牠不但外貌惹人喜愛，更是一隻熱心幫助動保機構的「善長貓翁」。

6歲的Hamilton臉上有著白色的「八字鬚」。（Instagram@hamilton_the_hipster_cat）

現年6歲的Hamilton居於美國三藩市，牠是混種挪威森林貓及緬因貓；最大的特徵就是臉上有著白色的「八字鬚」。牠的主人Jay Stowe指：「牠的第一張照在10分鐘內已有100人讚好。」獲得越來越多關注的牠後來成功登上報紙，甚至還和服裝品牌Urban Outfitters合作推出T-shirt。

Hamilton小時候流落街頭，而且並不信任人類。（Instagram@hamilton_the_hipster_cat）

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兒時曾流落街頭 對人甚有戒心

雖然Hamilton現時已貴為大明星，但牠原來也是一隻來自收容所的貓。牠當初和其姊姊Flower在矽谷街頭流浪，幸好被動保機構救起。由於曾流離失所，導致牠格外不信任人類；牠總是瑟縮在籠子的角落，每當有人靠近時便會低吼。

2012年9月，Jay Stowe到訪該收容中心，看到Hamilton和另一隻比較活潑及親人的貓可供選擇。向來對人避之則吉的Hamilton出奇地願意被Jay抱起，更放下戒心在他懷中入睡，他笑道：「我無法不帶牠走。」

放棄人氣社交帳戶 轉送予動保機構

Hamilton現時的Instagram帳戶擁有超過80萬名追蹤者，但據Jay透露，這已是牠第二個帳戶。在牠第一個帳戶的粉絲人數達55萬時，Jay作出了一個震驚旁人的決定，那就是將這個帳戶送予動保機構Adopt-a-Pet。他認為應該利用Hamilton的名氣，讓動保機構能有一個平台宣揚動物權益。其後他為Hamilton開設新帳戶，在短短一年間已吸引30多萬人追蹤。

Hamilton還擁有專屬的應用程式！（Instagram@hamilton_the_hipster_cat）

本身從事資訊科技行業的Jay以愛貓為靈感，與其他公司合作研發了一個拍照應用程式。用家能透過該應用程式拍照，然後便可在臉上添加Hamilton的招牌「八字鬚」及其他不同的裝飾；擁有專屬的應用程式，Hamilton可謂在眾多明星貓中最威風的一位。

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