布爹利連同床鋪一起被棄　3個月後終覓新主人重現燦爛笑容

狗狗這麼可愛，為何有人會忍心遺棄。 在去年年底，一隻狗狗被人遺在路邊，縱然狗狗拼命攀車門追車，但狗主仍不顧而去。幸好3個月後，這狗狗終於覓得新主人。現在牠可以每天開心地在大花園裡走動，並不時展露出開懷的笑容，牠終有個溫暖的家。

狗狗開心地在新家庭裡生活，希望牠永遠幸福。（RSPCA）

這個故事要從在2018年的12月說起，當時有人帶著狗狗開車，然後停泊在路上，並把狗狗的床鋪丟棄在路邊。狗狗縱然多次拼命的攀車門、追車，但主人沒有理回。最終更是絕塵而去，而整個過程都被監視器錄下來。

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被遺棄的狗狗叫Snoop，後來被送到英國皇家防止虐待協會（RSPCA），並接受大眾領養。當大家看到狗狗被遺棄的影片後，都紛紛表示同情，並願意把狗狗領養回家，就連美國饒舌歌手Snoop Dogg也有向RSPCA表示，願意把狗狗帶回家。

Snoop喜歡曬太陽，看來有點怕冷。（RSPCA）

分離焦慮症

據RSPCA表示，或許Snoop已曾被棄養多次，因此牠有分離焦慮症的徵狀，希望新主人有較多時間陪在牠左右。而經過3個多月的覓尋，終於找到一個合適的新家庭。

Snoop和新主人Laurence Squire遇上也是緣紛，當時Laurence的愛犬剛離世不久，他正尋找一隻合適的狗狗。他與RSPCA聯絡，並表示想養一隻1至2歲大的狗狗，於是中心義工便替他物色。而在這期間，他看新聞時留意到Snoopy的悲慘故事，於是決定要把牠領養回家。

在新主人照顧下，狗狗對新環境適應得很快。（RSPCA）

「我認為Snoop是隻完美的狗狗，牠應該得到一個溫暖的家。牠來到我家後，很快便習慣這裡的生活。一進家門，已急不及待的跳上梳化上，像是要宣示這是牠的位置般。牠喜歡窩在壁爐前，還會鑽進臥房的羽絨被子裡，看來牠有點怕冷呢！」Laurence開懷地說。

新主人與Snoop在大草原上奔跑，開心過每一天。（RSPCA）

由於Laurence是農莊的主人，因此他有較多時間在家，而且工作時也可帶同狗狗一起。他表示Snoop喜歡四周的新事物，但牠似乎討厭車子，這可能是令牠聯想不愉快的經歷。不過，相信Laurence會一直陪伴牠，令牠成為最快樂的狗狗。