貴婦犬被遺棄後險安樂死　奇跡變身成警犬證明自己

日本茨城縣有一隻十分傳奇的貴婦犬，先被主人拋棄後險被人道毀滅，其後幸得有心人士收養後克服受虐陰影，最後更變身成警犬屢立大功。

杏子是一隻貴婦犬，奇跡地成為警犬。 （網上圖片）

近期日本富士電視台節目《坂上どうぶつ王国》介紹了這隻貴婦犬的傳奇故事。



剛出生就被主人拋棄



於2013年3月，一位男士帶著3個月大的貴婦犬到茨城縣某間動物訓練中心，表示要棄養，並要求中心收留牠。可是訓練中心表示無法提供領養服務，表明可能在兩天內替狗狗安樂死，但該主人仍執意要拋棄牠。



恰巧一名警犬訓練師 鈴木博房先生經過並目睹事件經過，不忍心健康且年幼的狗狗被人道毀滅，便主動提出收養該貴婦犬，並替牠命名杏子。

無良主人不顧狗狗生死，執意棄養。（節目截圖）

克服被虐陰影



鈴木先生領養杏子後，發現牠曾經受女性嚴重虐待。只要妻子一舉高手，杏子便會發狂吠叫。



幸好家中有飼養著一隻叫作格林的警犬，並很快便與杏子打成一片。天天跟格林待在一起的杏子，在旁看到媽媽每天貼心照顧格林，最後也慢慢放下對女性的戒心，主動走到媽媽懷中，成功克服被虐陰影。

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成為警犬證明自己



作為警犬訓練師，鈴木先生某天為格林進行警犬訓練時，意外發現杏子具有驚人搜索天賦。



經一番訓練後，杏子成功成為茨城縣首隻貴婦警犬，打破只有大型犬種能當警犬的刻板印象，亦令一直看不起牠的人大跌眼鏡。



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杏子成為警犬後亦立過不少大功，如搗破爆竊案件、找回失蹤的老人痴呆症患者等等。



能一一克服悲慘過去，再奇跡成為警犬為市民服務，杏子真的很了不起呢！

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