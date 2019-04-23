【狠心主人走寶】6瘌痢幼犬聖誕前被棄　兩個月後蛻變被爭相領養

聖誕節本應是普天同慶的節日，美國卻有一群幼犬在此前夕被遺棄。這6隻被遺棄的幼犬身上幾乎沒有毛髮，樣子並不討好。在獲救兩個月後，牠們逐漸「露出真面目」，長出一身純白色的毛髮，與之前的模樣截然不同。

當時，小狗們的毛髮幾乎掉光了，露出一大片粉紅色的皮膚。（Instagram@bear_the_greatpyr）

在去年的聖誕節前夕，美國阿拉巴馬州一名男子在樹林發現6隻被遺棄的小狗。因在小狗身旁未見狗媽媽蹤影，該名好心人便將牠們送到附近收容所。

好心人將牠們送到附近收容所。（Instagram@secondcityk9）

當時，小狗們的毛髮幾乎掉光了，露出一大片粉紅色的皮膚。牠們被診斷出患有疥瘡、感冒及營養不良等，健康情況並不理想。另外，牠們的體重僅得5磅，收容所人員以為牠們是體型細小的混種貴婦狗。收容所人員形容牠們身體散發異味：「我們必須戴上口罩才有辦法幫牠們洗澡。」

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在收容所和寄養家庭的悉心照顧下，最初又髒又醜的「醜小鴨」搖身一變成「天鵝」。獲救兩個月後，牠們擁有了一身潔白的毛髮，體重亦急升至30磅。原來牠們並非混種貴婦狗，而是純種大白熊犬。收容所將牠們的近照分享至網上後，隨即收到源源不絕的領養申請。小狗們現時已全部被領養，其中一隻小狗的主人更為其開設Instagram帳戶，分享在家拍攝的溫馨照片。

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