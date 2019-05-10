【誤打誤撞】天才貓一腳踩Enter鍵　幫主人輕鬆賺近80萬港元

貓咪喜歡睡在手提電腦的鍵盤上，相信各貓奴都應曾有這經歷，但令人意想不到，貓咪這次一睡，便替貓奴解決了煩惱。 近日在美國便有隻貓奴，輕鬆用爪子一按Enter鍵，不到一秒便解決了貓奴遲遲未遞交出的申請表，更成功申請到近80萬港元的補助金。

貓咪睡一個午覺，輕鬆解決貓奴苦惱。（twitter@JSchleiderPhD）

生活在美國紐約的Jessica Schleider，她在Stony Brook University的心理學系擔任助教。由於研究需要，她近日要向學校申請一筆約10萬美元（約80萬港元）的補助金。個性謹慎的她，加上這是嚴肅的申請，因此她花了大半天時間，都在輸入表格裡需要提交的資料。到接近黃昏時，Jessica決定外出走走舒展筋骨，並順便帶家中狗狗Penny去散步，待回家再檢查表格資料有沒有錯失遺漏後才交出。

平日Mochi已很喜歡看著電腦，像是懂得使用般。（twitter@JSchleiderPhD）

但當Jessica回家時，卻發現家中的貓咪Mochi已趴在手提電腦的鍵盤上，而她更留意到還未校對好的表格已被送出。貓咪Mochi更表現出一臉不關牠事的樣子，不以為意地悠閒伸懶腰，這實在令她哭笑不得。但事已至此，表格也沒法收回，她只能懷著不安的心情等待學校的回覆。

就是因為要帶Penny去散步，所以才有機會被貓咪將未完成的表格送出。（twitter@JSchleiderPhD）

不過，幾天過後，Jessica便收到好消息，她所申請的補助金已批出，沒想到Mochi的神助攻，輕輕一爪便解決了她遲遲未敢交出的表格。相信Mochi會有罐罐作為獎勵吧！