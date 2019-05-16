心愛玩具爛了　童心鬥牛犬靜候婆婆旁待施救

不少人在成長時，都會有些心愛物品會長伴左右。 這隻鬥牛犬則有心型枕頭伴牠一起成長，也是牠最愛的玩具，基本上去到哪裡都可看到牠與枕頭在一起。不過，最近牠心愛的枕頭被撕破了，牠顯得悶悶不樂。幸好窩心的嫲嫲出手，替牠重新把愛枕縫紉好。現在牠又可與珍貴的枕頭，每天相擁而睡。

鬥牛犬Draco擁著最喜愛的心型枕頭入睡。（Allie O'Cain）

這隻年輕的鬥牛犬Draco，一直由Allie O'Cain所飼養。據Allie表示，在Draco兩星期大時，便從收容中心領養了回家。「當時的Draco面對什麼東西都會用牙來咬，只要能咬壞的，不到5分鐘便會被牠破壞。但唯獨這紅色的枕頭，牠卻是小心翼翼地看待。任何人想拿走牠的枕頭，牠都會飛撲過去守護。」

~點擊圖片看窩心嫲嫲施手術救Draco心愛枕頭過程~

Draco無時無刻都擁著枕頭，只要有枕頭牠便會安心。（Allie O'Cain）

就這樣，這紅色的心型枕頭，一直陪伴著Draco成長。不過，近日牠與拉布拉多好友Willow在一起嬉戲時，Willow意圖想感受這枕頭的溫暖，結果與Draco起了衝突。兩隻狗狗撕扯著枕頭，結果枕頭被撕破了。

Allie看著Draco的成長，但狗狗最心愛的枕頭一直沒換過。（Allie O'Cain）

枕頭被撕破後，Draco顯得悶悶不樂。幸好這一切都被Allie的媽媽留意到，她隨即為狗狗用縫紉機，將枕頭重新縫合起來。「這枕頭真的很破舊了，因此很容易被撕裂開。當時Draco顯得很緊張，對著我吠叫。所以我輕撫著Draco對牠說『沒事的，我會替你處理好，Draco放心！』」Allie的媽媽窩心地說著。

替枕頭施手術

很快地，Allie的媽媽便用縫紉機，替這心型枕頭施「手術」。令人意外的，是Draco真的很緊張，整個「手術」過程，牠都守候在旁。「牠緊張得就像妻子在做手術」Allie在Facebook裡幽默地留言說。

Draco靜候枕頭完成手術的樣子，有網民指：像等妻子剖腹產子！（Facebook網上截圖）

當枕頭被縫合起來後，Draco已急不及待把它叼走，顯然牠已鬆了一口氣，可以再擁著心愛的枕頭，一起進入甜蜜的美夢。網民看到Draco盯著縫紉機緊張的模樣，都覺得十分有趣。「牠真是隻甜蜜的狗狗」、「媽媽你要把我的枕頭救回來」、「我家狗狗也有心愛的毛毯」、「Draco要好好待枕頭啊！那是媽媽給你的愛」。