【終極報復】忘記餵糧下場　貓奴文件全被刪　電腦留下3個大字

貓主子的行為是沒法預測，如你招待不周，隨時後悔莫及。 近日有網民在社交平台發帖分享自己的慘況，原因是因為冷落貓主子，又大半天沒有餵糧，結果主子報復，把電腦內已輸入的資料文字刪掉，只留下「Xxx」三個大字。

貓咪被忽略後，忿怒地在電腦裡留下三大字。（ETtoday）

這宗令人哭笑不得的事件，被發布到Facebook社交群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」裡。有貓奴表示，他因忽略家中主子而慘遭報仇，在電腦前工作了一天一夜輸入的資料，被主子怒刪，並只留下「Xxx」三個英文字母。

~點擊圖片看這隻忿怒貓有多不滿~

從照片和帖文已可得知，貓奴因工作關係，一大早起床後已忙著聊電話，完全把家中貓咪忽略了。甚至自己也沒吃午飯，一直忙著工作。斷斷續續的到了下午，終於在電腦前把文稿完成，沒想到外出吃東西回房間後，竟發現電腦的文件資料都被刪掉，主子還一副氣定神閒的樣子，像是示威般「你奈我如何！」，令貓奴瞬間崩潰。

貓奴表示，可能是主子審閱後，覺得他的報告太差，決定刪掉要他重做。（facebook網上截圖）

不過，其實貓奴明顯已知錯，寫著「妳在我電腦資料裡面，留的三個大叉叉我會永遠記得教訓的」，更有趣地與貓咪互動說「我都知道錯了，可以請妳幫我救回被妳刪掉的文稿嗎！」

如果工作不忙，貓奴是樂意與主子一起休息的。（facebook@Iron Liu）

幸好貓奴隨後表示，最終檔案能回復到上次儲存資料，所以辛勞多時的功夫沒有消失，而這個深刻的教訓，相信貓奴不會忘記。而看到這消息的網民，都留言表示貓咪絕不能忽視，牠才是家中的主人。「Xxx罵你哈哈哈」、「唉唷！我很想幫你, 但我一直狂笑」、「Xxx是什麼意思，求翻譯」、「我第一眼看到就是貓咪在罵髒話」。

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貓奴在網上哭訴：「把這一星期時間還我。」（twitter＠nyankorooow）