【狗心理】狗狗識分辨好人壞人　什麼因素是判別關鍵？

現在互聯網發達了，很多人都在分享自己身邊發生的事情。正因為如此，我們才聽到了更多關於狗狗忠心護主或者是狗狗認出壞人的故事。這些故事，都有一個共同點，就是狗狗們可以分辨出，在牠面前出現的這個人，到底是好人還是壞人。但更多的網友會對此表示懷疑，人未必能認清楚自己面前的人是好人還是壞人，更何況是一只智商只有小孩大小的狗狗？

其實狗狗有這樣的能力，不過只有一丁點，並不完全準確和每次都能生效。科學家們通過研究發現，狗狗其實會注意到主人與其他人交流的過程。在實驗當中，幫助過主人的機器人，狗狗對其比沒有任何的排斥感，甚至會吃下它給予的食物。當給予牠食物的機器人是對牠的主人做出過不利行為的話，牠們會對該對象產生抗拒和敵對的心理，這就是為什麽，狗狗可以分辨出這個人是好人還是壞人的原因。那麽問題來了，在某些例子裏面，狗狗和想要傷害牠的壞人，是第一次見面，這又怎麽解釋呢？

狗狗如何辨別好人與壞人？原來與人的行為有關！（點擊看答案）▼▼▼

以上這些就是狗狗可能會判斷出一個人是壞人的大概原因。我們可以相信狗狗有辨別壞人的能力，但不能因此而放鬆對狗狗的保護。畢竟狗狗能判斷的只有人，對於食物，牠們未必有這麽好的判斷能力。現在大多數想要謀害狗狗的人，已經不會直直地走到狗狗面前，為了狗狗的安全，主人還是要好好地制止牠們，吃陌生來源的食物。這樣，主人就能和狗狗形成一個相互保護的關係，牠幫你分辨壞人，你保護牠不被毒害。

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