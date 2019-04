【史納莎】天生「伯伯」樣！實情大細路　是時候重新認識史納莎

不知大家是否清楚知道,其實原本的史納莎體型並不嬌小。史納莎可分為標準史納莎、巨型史納莎,而據說迷你史納莎犬是將猴梗、貴賓犬與標準史納莎犬培育出來的,所以標準史納莎可以說是迷你史納莎的老祖。但最小的孩子總是最遭人疼的,迷你史納莎也是這三種體型中,最受歡迎的。

長期以來,史納莎在我心中,一直都是凶狠紅鬍子老頭的形象。

今天來重新認識下,這個可愛的小老頭。文中的史納莎,是指迷你史納莎,也可以稱為小雪。

史納莎還有其他較大的體型,標準史納莎、巨型史納莎。據說迷你史納莎犬是將猴梗、貴賓犬與標準史納莎犬培育出來的,所以標準史納莎可以說是迷你史納莎的老祖。最小的孩子總是最遭人疼的,迷你史納莎也是這三種體型中,最受歡迎的。

史納莎很聰明乖巧,是極佳的寵物犬。(Getty Images)

作為梗犬,迷你史納莎犬最初是農場的小員工,獵殺害蟲和老鼠。史納莎犬之所以長著大鬍子,是因為牠們的RSPO2基因發生了改變,使得狗狗長出了大鬍子和濃眉毛。大鬍子雖然顯老,但能防止乳齒類動物抓傷咬傷,像鎧甲一般。

牠們的勇猛和可愛,連李小龍沉迷其中。至於為什麼是史納莎,而不是貴婦或者比熊呢?

史納莎為自己代言:我們沒有貴婦奸詐淫蕩,也不像比熊一樣傻白甜。我們是熱愛工作,勇敢堅毅的史納莎。

在我眼裡,史納莎可以說是小型犬裡的戰鬥機。「皮實」感覺是形容牠們最貼切的詞。史納莎具有梗類精力旺盛、好奇心強的特點,運動量比貴婦犬和比熊都大一些,雖粘人但獨立性也強。

迷你史納莎雖然小,但是絕對不是抱在手上觀賞的。祖上就是捉老鼠的工作犬,你摸摸牠們身體就知道,特別結實,爆發力耐力都很驚人。據說有的史納莎能把邊牧遛趴下,但沒見過不敢妄言。

膽兒肥的牠們堅毅的眼神裡寫著倆字:不服。在家是隻羊,出門是隻狼,從貴婦犬到阿拉斯加犬就沒牠不敢惹的。作為一隻外向狗,出門就是要去撩別人,要是狗群社交做得不好就麻煩啦,出門分分鐘社交變干架。倒不是真要跟對方生死相搏,但就是一定要分個高下。

不掉毛,所以需要定期修剪,不然太長的毛發容易打結。但如果主人發現自己的史納莎掉毛了,是時候想想是不是生病掉毛。

警惕性很高,可以說是十分愛看門的狗,門口稍稍有點動靜,他都會當作敵人入侵一樣,用聲波攻擊來驅趕入侵者。

適當地修剪長毛,能減低史納莎出現眼疾和耳疾的情況。(Getty Images)

梗犬通病,迷你史納莎有時會非常頑固。壞習慣只要你讓步一次,牠就知道原來主人對這條違法的界限也不是很看重,變著花樣做壞事。頑固還體現在訓練上,對口令的反應遠不如貴賓那麼敏感,不是聽不懂口令,而是選擇性不聽。

我行我素的聰明,要訓練牠可不容易。需要主人有耐心,而且每次訓練史納莎的時間最好不要多於15分鐘,太久牠們會不耐煩!外表加上頑固的性格,讓人感覺就是個頑固老頭。

因為這把大泰鬍子,很多人看見到史納莎,第一感覺就是「老頭狗」「好醜」。其實很大部分都是造型的鍋,特別是AKC的標準造型,特意突出了史納莎的大鬍子。眉形再修得跟黑社會一樣,配上史納莎工作時犀利認真的眼神,誰看了都會怕,難怪有些人第一眼就嫌棄牠們。

有些主人會帶狗狗做立耳,看起來就更凶了。如果只是用來做寵物陪伴,不是要參加比賽並沒有立耳的必要。剪掉大鬍子,修個平眉,史納莎也可以萌萌噠。

其實我第一次見到史納莎的時候,覺得牠醜得跟驢一樣,但是又醜萌醜萌的忍不住去看。不小心搜了一下,還真有史納莎的「驢裝」,美容師跟史納莎有仇嗎?

可能是我才疏學淺,史納莎的時尚造型大部分都不是很能理解。這款只剪了半身的毛,活像不夠錢只能買皮草褲子,上身得光著膀子。

史納莎不挑食厭食,吃飯非常快,如同豬在拱食。如果挑食,十有八九是主人把牠的胃口養刁了。

一定要控制好史納莎的飲食,不然肥胖和胰腺炎是分分鐘的事。每次開飯都像餓了幾百年一樣,秒吃,見過的都以為主人虐待牠沒給飯吃。高脂肪食物引發胰腺炎,因此避免餵史納莎,如香腸、漢堡或其他豐富的肉類等高脂肪食物。

白白的大鬍子,是史納莎全身上下最難打理的地方。美容院好像是有漂白粉幫狗狗漂,但是我不建議,畢竟都是化學成分,不好好護理又變紅鬍子。解決方式就是讓狗狗大鬍子保持乾燥:吃乾糧、用滾珠飲水器喝水……

勤替狗狗掃毛,是寵主的責任之一。(Getty Images)

在外不方便只能用碗喝的話,就喝完水擦嘴。

餵完酸奶,擦嘴。

吃完東西,擦嘴。

出去玩回家,擦嘴。

飲水器最好選設計簡單瓶壁光滑的,不然用久了水垢特別難清理。

其實還有一個更好的辦法,完美解決,養一隻黑色的吧!絕對看不出髒!

最早的史納莎出現在1492年的一幅水彩畫《Madonna with the Many Animals》中,就是右下角那一團毛發亂糟糟的狗,沒有斷尾、毛發的修剪也跟現代不一樣。

史納莎幾百年間一直在變化,漸漸地漸漸地,就變成你家裡的小可愛模樣。

【本文獲「巨小萌」授權轉載,微信公眾號:jumenglive】

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

立即購票:https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁:https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV