【史納莎】天生「伯伯」樣！實情大細路　是時候重新認識史納莎

不知大家是否清楚知道，其實原本的史納莎體型並不嬌小。史納莎可分為標準史納莎、巨型史納莎，而據說迷你史納莎犬是將猴梗、貴賓犬與標準史納莎犬培育出來的，所以標準史納莎可以說是迷你史納莎的老祖。但最小的孩子總是最遭人疼的，迷你史納莎也是這三種體型中，最受歡迎的。

長期以來，史納莎在我心中，一直都是凶狠紅鬍子老頭的形象。

今天來重新認識下，這個可愛的小老頭。文中的史納莎，是指迷你史納莎，也可以稱為小雪。

史納莎還有其他較大的體型，標準史納莎、巨型史納莎。據說迷你史納莎犬是將猴梗、貴賓犬與標準史納莎犬培育出來的，所以標準史納莎可以說是迷你史納莎的老祖。最小的孩子總是最遭人疼的，迷你史納莎也是這三種體型中，最受歡迎的。

史納莎很聰明乖巧，是極佳的寵物犬。（Getty Images）

作為梗犬，迷你史納莎犬最初是農場的小員工，獵殺害蟲和老鼠。史納莎犬之所以長著大鬍子，是因為牠們的RSPO2基因發生了改變，使得狗狗長出了大鬍子和濃眉毛。大鬍子雖然顯老，但能防止乳齒類動物抓傷咬傷，像鎧甲一般。

牠們的勇猛和可愛，連李小龍沉迷其中。至於為什麼是史納莎，而不是貴婦或者比熊呢？

史納莎為自己代言：我們沒有貴婦奸詐淫蕩，也不像比熊一樣傻白甜。我們是熱愛工作，勇敢堅毅的史納莎。

在我眼裡，史納莎可以說是小型犬裡的戰鬥機。「皮實」感覺是形容牠們最貼切的詞。史納莎具有梗類精力旺盛、好奇心強的特點，運動量比貴婦犬和比熊都大一些，雖粘人但獨立性也強。

迷你史納莎雖然小，但是絕對不是抱在手上觀賞的。祖上就是捉老鼠的工作犬，你摸摸牠們身體就知道，特別結實，爆發力耐力都很驚人。據說有的史納莎能把邊牧遛趴下，但沒見過不敢妄言。

膽兒肥的牠們堅毅的眼神裡寫著倆字：不服。在家是隻羊，出門是隻狼，從貴婦犬到阿拉斯加犬就沒牠不敢惹的。作為一隻外向狗，出門就是要去撩別人，要是狗群社交做得不好就麻煩啦，出門分分鐘社交變干架。倒不是真要跟對方生死相搏，但就是一定要分個高下。

不掉毛，所以需要定期修剪，不然太長的毛發容易打結。但如果主人發現自己的史納莎掉毛了，是時候想想是不是生病掉毛。

警惕性很高，可以說是十分愛看門的狗，門口稍稍有點動靜，他都會當作敵人入侵一樣，用聲波攻擊來驅趕入侵者。

適當地修剪長毛，能減低史納莎出現眼疾和耳疾的情況。（Getty Images）

梗犬通病，迷你史納莎有時會非常頑固。壞習慣只要你讓步一次，牠就知道原來主人對這條違法的界限也不是很看重，變著花樣做壞事。頑固還體現在訓練上，對口令的反應遠不如貴賓那麼敏感，不是聽不懂口令，而是選擇性不聽。

我行我素的聰明，要訓練牠可不容易。需要主人有耐心，而且每次訓練史納莎的時間最好不要多於15分鐘，太久牠們會不耐煩！外表加上頑固的性格，讓人感覺就是個頑固老頭。

因為這把大泰鬍子，很多人看見到史納莎，第一感覺就是「老頭狗」「好醜」。其實很大部分都是造型的鍋，特別是AKC的標準造型，特意突出了史納莎的大鬍子。眉形再修得跟黑社會一樣，配上史納莎工作時犀利認真的眼神，誰看了都會怕，難怪有些人第一眼就嫌棄牠們。

有些主人會帶狗狗做立耳，看起來就更凶了。如果只是用來做寵物陪伴，不是要參加比賽並沒有立耳的必要。剪掉大鬍子，修個平眉，史納莎也可以萌萌噠。

其實我第一次見到史納莎的時候，覺得牠醜得跟驢一樣，但是又醜萌醜萌的忍不住去看。不小心搜了一下，還真有史納莎的「驢裝」，美容師跟史納莎有仇嗎？

可能是我才疏學淺，史納莎的時尚造型大部分都不是很能理解。這款只剪了半身的毛，活像不夠錢只能買皮草褲子，上身得光著膀子。

史納莎不挑食厭食，吃飯非常快，如同豬在拱食。如果挑食，十有八九是主人把牠的胃口養刁了。

一定要控制好史納莎的飲食，不然肥胖和胰腺炎是分分鐘的事。每次開飯都像餓了幾百年一樣，秒吃，見過的都以為主人虐待牠沒給飯吃。高脂肪食物引發胰腺炎，因此避免餵史納莎，如香腸、漢堡或其他豐富的肉類等高脂肪食物。

白白的大鬍子，是史納莎全身上下最難打理的地方。美容院好像是有漂白粉幫狗狗漂，但是我不建議，畢竟都是化學成分，不好好護理又變紅鬍子。解決方式就是讓狗狗大鬍子保持乾燥：吃乾糧、用滾珠飲水器喝水……

勤替狗狗掃毛，是寵主的責任之一。（Getty Images）

在外不方便只能用碗喝的話，就喝完水擦嘴。

餵完酸奶，擦嘴。

吃完東西，擦嘴。

出去玩回家，擦嘴。

飲水器最好選設計簡單瓶壁光滑的，不然用久了水垢特別難清理。

其實還有一個更好的辦法，完美解決，養一隻黑色的吧！絕對看不出髒！

最早的史納莎出現在1492年的一幅水彩畫《Madonna with the Many Animals》中，就是右下角那一團毛發亂糟糟的狗，沒有斷尾、毛發的修剪也跟現代不一樣。

史納莎幾百年間一直在變化，漸漸地漸漸地，就變成你家裡的小可愛模樣。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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