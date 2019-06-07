【狗壓力】一文看清狗狗壓力來源　教你如何讓牠們快樂成長

為什麼人們都愛養狗，其中很重要的一個原因就是狗狗們「通人性」。 這個的特點，其實也是從側面證明了一個點。狗狗也是有自己的情感和思想的。牠們也會對身邊發生的事物有著不同的反應。因此，牠們也會積攢壓力。然而對於沒有辦法說話的狗狗而言，壓力是一種只進不出的東西。除非主人能夠明白，牠們現在，其實非常不開心。為了能夠給狗狗一個健康的心理狀況，主人們可能要學會如何辨別和釋放狗狗內心的壓力。

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【狗狗會在什麼情況下感受到壓力】

溫度、亮度、氣味、噪音

為了生存，狗狗的感官進化得比人類要敏銳。但這個特點卻帶來了一個副作用，狗狗會因為自己敏銳的感官而受到驚嚇，進而產生壓力。狗狗不喜歡的聲音、氣味都會讓牠焦躁不安。而室溫的變化會讓牠們感覺到不適。亮度的變化則會給眼睛帶來痛苦。總體而言，狗狗喜歡一個溫和，刺激不高的環境。最重要的，是不要大聲播放音樂和噴空氣清新劑。

飢餓、缺乏運動、無聊

飢餓這個因素其實不需要多說，進食是維持一個生物生命的重要組成部分。吃不飽，自然就會有壓力。而運動和無聊其實是同一件事情，狗狗也是需要刺激。如果沒有運動作為娛樂，那狗狗的生活其實和996（即每天早9點上班，一直工作到晚上9點，每周工作6 天）沒有太大的區別。

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環境變化

狗狗在熟悉的環境裡面可以獲得安全感，因為牠知道自己很安全。如果牠熟悉的環境發生變化，或者是去到一個新環境，狗狗很有可能會因為暫時還沒有適應新環境而導致失去安全感，最終導致壓力的產生。

家庭關係不和諧

寵物的情感其實和主人是相互影響的，如果主人的家庭關係不和諧。狗狗就會像一個孩子一樣手足無措，不知道自己該做什麼。有些主人甚至會將狗狗當成是出氣包。這就進一步地增加了狗狗所承受的壓力。

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【狗狗壓力過大的症狀】

其實普通的壓力，狗狗可以自行緩解，但當狗狗承受的壓力過大的時候，牠就會做出一些異常的行為。這些行為不僅僅是在舒緩壓力，同時也是在提醒主人。

重複地舔舐和啃咬自己的身體

這樣的行為其實也會出現在患病的狗狗身上和清潔自己的過程當中。所以主人需要注意分辨，狗狗到底是因為身體不適而舔舐自己，還是因為清潔的需要。如果狗狗沒有病痛而且身體不髒，那麼很有可能狗狗就是因為壓力而舔舐自己。

追趕自己的尾巴

狗狗會追著自己的尾巴轉，這是一種無聊到極致的自己和自己玩耍的行為。但這種行為其實有些許自殘的意味，因為狗狗很有可能會用力啃咬自己的尾巴。

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打哈欠

打哈欠通常是睡眠不足或者睡眠質量不好的表現，但如果狗狗打哈欠比較頻繁，而且最近也沒有出現睡眠的問題，那麼很有可能狗狗其實是在緩解壓力。

身體顫抖

在不冷的情況下，如果狗狗出現了身體顫抖的問題，那就代表著狗狗出現了一些問題。譬如焦慮，心臟病，或者是強烈的恐懼。

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吠叫

大部分的情況下，狗狗吠叫都是有原因，只不過在主人看來這些都是在亂吠而已。然而有些時候，狗狗會出現沒有原因的吠叫。排除掉是因為主人不夠敏銳的原因意外，很有可能就是因為狗狗心裡積攢的壓力過大，導致狗狗喜歡通過無目的的吠叫來緩解心裡的壓力。

不斷地徘徊

如果狗狗在一個地方不斷地毫無目的地原地徘徊，那麼狗狗很有可能就是因為心裡壓力過大，所以才會做出這種無意義的行為。主人在發現狗狗出現這樣的行為時，需要注意，緩解狗狗的壓力，讓牠恢復正常。

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【壓力過大對狗狗的影響】

食慾不振

就像人不開心的時候，就不會想吃東西一樣。狗狗也是如此。如果狗狗的食量減少了，那麼狗狗就會自然的消瘦下去，在嚴重的情況下，很有可能會因此危及狗狗的生命。如果狗狗出現了厭食症的問題，那麼我們需要做的是，儘早地解決這個問題。

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腹瀉、嘔吐

狗狗會因為壓力而導致腹瀉和嘔吐，因為腸道和狗狗的大腦有著奇怪的聯繫。也被人們稱為狗狗的“第二腦”。如果狗狗感受到壓力，腸胃也會因此而產生反應。如果狗狗不是因為腸胃道問題而嘔吐腹瀉的話，那麼很有可能，狗狗就是因為壓力過大而出現問題。

掉毛

人類會因為壓力而脫髮，狗狗也會因為壓力而掉毛。不過跟狗狗自然掉毛不同的地方在於，如果是壓力導致的掉毛，這種掉毛的情況，則會掉得不太均勻。

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【如何減輕狗狗的心理壓力】

改善環境

如果狗狗的壓力是因為環境問題引起，那麼我們最應該做的，就是改善環境。將室內的溫度調節到舒適的範圍，去掉空氣當中的空氣清新劑，關掉音箱。如果是帶著狗狗到達了一個新環境，我們可以將以前牠熟悉的物品都放在牠附近，給予他充分的安全感。

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適度的運動和撫摸

對於狗狗來說，出門散步其實是作為天然有效的解壓方式，只要堅持每天跟狗狗一起出門散步，就能有效地緩解狗狗的心理壓力。同時，撫摸是一種很好的與狗狗交流的方式，不僅僅可以改善人和狗狗之間的關係，還能很好地緩解狗狗心裡的壓力。

給狗狗準備一些玩具

緩解壓力最好的方式就是娛樂，狗狗沒有手機和玩伴，牠們唯一能玩的，就是主人給牠準備的玩具。我們可以準備不同的玩具，然後給狗狗玩耍，每週更換玩具的種類，保持狗狗的新鮮感，這不僅能緩解狗狗的心理壓力，同時還能消耗牠的精力，讓牠變得更為乖巧可愛。

養狗面臨最大的問題，其實是狗狗不會說話，牠們沒有辦法跟主人表達出自己身體的不適。主人只能通過猜測和觀察，來確定狗狗是否有心理上的問題。我們應該定期地去觀察狗狗的狀況，判斷狗狗是否飽受壓力的困擾，然後解決它。這樣才能給狗狗一個健康而幸福的生活。

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