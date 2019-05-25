【狗搗亂】5隻曾登上報紙的破壞王　主人開門一刻以為被搶劫

作為狗主的你，相信早已明白狗狗其實潛藏著極大的破壞力。 這裡搜羅了5隻極具破壞力的狗狗搗亂事件，只要你稍不留神，牠便隨時拆了你家！有狗主在90分鐘內，慘被家中狗狗將梳化完全拆掉，花費金錢事少，擔心狗狗受傷才是狗主最關心的事。

什麼是破壞王？我叫做可愛！（Mercury Press）

這次要為大家介紹的狗狗，其實都在英國報章上出現過，因為牠們百厭搗蛋，所以登上報紙。雖然牠們是如此頑皮，但每個主人都稱他們家的狗狗：「可愛極了！」

笑面破壞王

Benny是隻斯塔福德郡鬥牛犬和德國牧羊犬的混種狗狗，據牠的主人Stacie Postill表示，Benny是個頑皮的小男生，牠無時無刻都充滿活力。「我認為Benny相當聰明，平日牠最喜歡的就是將歡樂帶給大家。這次我外出幾小時，回家後竟發現牠把木門都咬壞了，但看到牠搖著尾巴，對著我露出開心的笑容，一臉滿足的樣子，你叫我如何能對牠生氣呢？」

看到這開心笑臉，誰遇會生氣呢？（Mercury Press）

梳化當地洞挖

Ruby是隻混種獵犬，牠今年只有2歲多，平日最喜歡就是咬東西和挖地洞。主人Hannah Defoe表示，Ruby曾破壞了無數雙鞋子，而買給牠的玩具熊亦一一被咬爛。「我只是離家45分鐘，但回來後真的令我崩潰。家裡的梳化被Ruby拉扯得一團糟，這已是3個月內的第2次，牠合共破壞了兩張價值1200英鎊的梳化，至於地毯、鞋子和玩具的價值，我根本已數不清。我已不敢再買貴的家具了。雖然如此，牠在我眼中還是隻完美的狗狗。」

狗狗像變披上了白色毛衣，但這其實是梳化內的棉花。（Mercury Press）

卡頭狗狗

Theo是隻7歲大的德國牧羊犬混種，牠聰明可愛，可以說是人人都喜歡，就連貓咪也很親近牠。Theo的主人Helene Plummer表示，那天她外出回家，便看到Theo的頭卡了在貓咪出入的小門，牠動彈不得，顯得十分辛苦。「我沒想Theo會卡了在這個位置，縱然牠努力咬爛木門希望逃出來，但這顯然是不成功的。最終我要用工具把木門破壞得更大，狗狗才能逃出來。但我沒有對Theo生氣，牠是隻快樂的小狗，在我心底牠永遠是最可愛的。」

別怪Theo了，牠被卡著已很辛苦。（Mercury Press）

裝修大師

Dexte是隻1歲多的混種狗，當牠獨自留在家中兩小時，牠竟為全家重新佈置了。牠的主人Melanie Eccleston表示：「當我回家打開大門時，我實在不敢想像發生了什麼事。Dexte一臉興奮的看著我，像是為家居重新裝修置，顯得很驕傲。梳化和木櫃都被牠咬得破爛不堪。雖然我知Dexte很熱情，但沒想過牠會作出這些傻事！我決定不再給牠買最心愛的泰迪熊公仔作為懲罰，但我還是最喜歡牠了！」

Dexte在兩小時內，把家裡所有東西都破壞掉。（Mercury Press）

最強破壞王

有人說Peaches是全英國最細最可愛，同時也是最強的破壞王。Peaches是隻1歲多的貴婦與鬥牛犬混種狗狗，牠用3小時便把家中價值2000英鎊（約2萬港元）的梳化咬得粉碎。據主人Sharon表示，牠已咬爛了超過價值5000英鎊（約5萬港元）的東西了。「當我回家時，第一反應真是很生氣，但我忍住了，因為Peaches也是家中的成員，牠就像是小孩子，喜歡調皮搗蛋。我沒有怪牠，只是希望牠長大後，不會再如此百厭。」