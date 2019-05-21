柴犬見美女店員　即拋棄爸爸賴在店裏　網民：牠找到新主人

柴犬不時會做出令人意想不到的行為，令主人哭笑不得。 近日天氣炎熱，一隻柴犬走到手機維修店裏後便不願離開，更緊緊依偎在女店員腳旁。主人和店員幾番勸導利誘，柴柴仍絲毫不動。網民笑指：牠找到新主人喇！

這隻令人哭笑不得的柴犬來自台灣基隆，牠的名字叫「妹妹」。日前，主人帶著柴犬到手機店維修耳機，怎料柴犬妹妹便選擇性地癱瘓在地上，一動也不動，更賴在女店員腳旁，令主人相當尷尬。

柴犬妹妹走到店裏，便賴在女店員腳邊。（facebook@有點毛毛的）

無論主人與店員如何勸導利誘，但柴犬妹妹還是霸氣地端坐在地上，還用牠最喜歡的坐姿，秀著長腿坐在地板上。主人除了叫喚柴犬妹妹外，只能拍下柴柴「醜態」，並在Facebook社交群組「有點毛毛的」發布，與網民一起分享這趣事。而其實這隻柴犬妹妹也是網紅，牠的Facebook專頁「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」，已有2千多人追蹤！

網民積極回應，都指柴柴在替主人製造機會。（facebook截圖）

~柴犬妹妹平日還有其他可愛一面，點擊圖片放大看~

+ 10 + 9 + 8

網民看到照片後，紛紛留言表示，「幫爸爸找女朋友」、「妹子想跟姐姐一起在這上班」、「幫自己找媽媽」、「把拔我們就在這裏告別吧」、「我今晚不回來睡」、「今晚不用等我門」、「養大了，要跟人跑了」、「我要換主人」、「自己的媽媽自己挑」。雖然只是網民鬧著玩，但主人也急急在網上留言回應「牠是女的，而且已有媽媽了！」而也有網民很認真地回應「主要原因是這裏有冷氣吧！」