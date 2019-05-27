【領養變食狗】20浪浪被叔姪領養轉售　血牆狗項圈成鐵證

怎可以利用愛心領養回來的狗狗去圖利，而且明知狗狗將成盤中餐，也殘忍售賣？ 近日在台灣，有愛狗人士舉報，指有兩叔姪經常領養狗隻，而且又用陷阱捕捉流浪狗，但狗狗其後再無蹤影。動保與警方多月調查，終在屋裡找到一面血牆，以及有狗狗項圈、毛髮等證據，將兩叔姪與移工等人拘捕。

事件發生在台灣苗栗縣通霄鎮，早在3月時，已有愛狗人士指出，有兩叔姪設陷阱以套頭、套腳方式，捕捉當地的流浪狗，當時這兩人已被罰3萬元，但沒證據指他們在殘忍殺狗販賣。

項圈是這次破案的關鍵證據。（苗栗縣警察局通霄分局）

不過，經警方與動保人員鍥而不捨地追查，終蒐集足夠證據，將這對叔姪與另一收購狗隻的男子拘捕。消息指，叔姪將捕捉或領養回來的狗狗，以200至300元（台幣）賣給男子，然後再交給移工（台灣有不少越南、印尼、菲律賓等外籍勞工）。

據台灣傳媒指出，叔姪多次到新竹等動保所領養浪浪，但又有捕捉流浪狗的行為，令愛狗人士起疑。經過愛狗人士努力追查，竟發現兩叔姪合共領養了20隻浪浪。在警方追問下，兩叔姪指狗隻已全部遺失。縱然叔姪稱因雞舍要消毒，消毒劑意外灑到狗狗身上，因此有狗隻不幸死亡，但未能釋除警方疑慮。

由於叔姪沒法交代清楚領養回來的狗狗去向，警方特別成立「護犬專案」，經多月調查搜證，配合監視器影像比對、通話記錄等，發現叔姪將狗隻送往台中大甲一男子住處。警方發現狗隻是有入沒出，經搜索後，最終在空屋發現殘缺的浪浪屍骸、毛髮以及領養項圈，經DNA比對後，確認是叔姪領養回來的狗隻。警方指，叔姪領養黑狗時，項圈上的綠色尼龍繩是這次破案關鍵。「進入查看就聞到一股惡臭味，牆上還有噴濺血跡，沿著臭味尋找，從屋內挖出狗的頭顱和腿骨。」

日前愛狗人士發起活動，希望當局多向外籍勞工宣傳，吃狗在台灣是犯法的。（東森新聞）

叔姪承認將領回來的浪浪，售賣給台中這男子，但堅稱不知狗隻是被移工殺害食用。現時警方已將叔姪和台中男子，以及越籍移工作出起訴。

加強宣傳吃狗肉、賣狗肉是違法

外勞在他們本國會食用狗隻，但來到台灣後，便應遵守本地法例。日前在台灣有愛狗人發起活動，希望政府能正視移工殺貓狗事件。有關當局應以更有效的宣導方式，避免外籍移工觸犯動保法，這樣才能減低浪浪被吃事件的發生。

~點擊圖片回顧外勞闖入住宅並搶狗烹煮事件，盼能喚起當局對外勞吃狗肉事件的關注~