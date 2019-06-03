【流浪狗】一口氣收養26隻浪浪被鄰居投訴　動保員進屋瞬間嚇呆了

浪浪無家可歸，缺乏人照顧，如果多些人肯伸出緩手救助，相信浪浪的生活會更加美好。 近日在台灣，有居民投訴被浪浪發出的聲音滋擾，於是警方與動保人員到場了解情況。原來該單位飼養了26隻狗狗，但每隻都打理得十分好，令動保人員也到感驚訝。

劉先生每次放狗都被人留意著，因為實在有太多狗狗同行。（新北市動保處）

台灣新北市動保處日前接獲市民投訴，指一名劉姓男子經常認養流浪狗。由於狗隻不時發出吠叫聲，引起鄰居不滿。於是警方與動保人員到場了解情況。當進入劉先生家中時，卻被家中環境所驚訝。因為全屋打理得十分舒適整潔，並已安裝隔音設備，用心照顧毛小孩的程度，連動保人員也被感動。

據悉，劉先生自高中畢業後，只要在路上遇到流浪狗，便會擔心牠們沒東西吃，沒地方躲藏，於是帶牠們回家飼養。劉先生愛心爆棚，領養回家的狗狗，不是漂亮或名種狗，而是專挑那些被棄養、遭打傷，以及年老無依的老狗來收養。狗狗到他家後，受到無微不至，傷狗更會帶到獸醫處接受治療。據劉先生表示，高峰期他曾同時照顧著33隻流浪狗！

~點擊圖片看劉先生照顧浪浪的情況，每隻都很開心呢！~

雖然地方不算很大，但環境清潔，狗狗被照顧得很好。（新北市動保處）

屢遭投訴為浪浪搬8次家

縱然劉先生很有愛心，但家裏狗狗實在太多，因此經常會被投訴太吵。劉先生表示這些年來，他已搬家8次，但從沒有因收養浪浪的行為而感到後悔。每天早晚都會放狗，並維持屋裏環境整潔。每隻收養回來的浪浪，都有植入晶片，每年也會為牠們注射疫苗，因此開銷不菲。他便曾為了狗狗的醫療費用，需要四處籌錢張羅。

室內飄香

據台灣傳媒報道，由於收到投訴，於是動保人員和警方以及相關部門在4月23日時，到訪劉先生家了解情況。當進入屋內，發現劉先生將屋內外都打理得很整潔，並飄散著淡淡的天然植物及精油的芳香。深入了解情後，得知劉先生在屋裏加裝了隔音設備，避免狗吠聲滋擾鄰居，而且更在污水處理上做了化糞處理，與馬桶化糞池連通，避免狗隻排泄物直接流向室外，可以說是模範的優良寵主。

雖然劉先生照顧浪浪的愛心實屬難能可貴，但始終26隻狗狗密集生活在室內並不太妥善，也容易做成滋擾。現在有關部門正為劉先生與狗狗們，尋覓更合適的安置地點。

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這位暖男為收養浪浪花盡積蓄，女友更因此與他分手。（梨視頻）