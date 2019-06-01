暖男抱貓火海逃生　財物雖盡失　留下一句話卻感動萬人

當愛寵遇上危險時，你會不顧一切去救牠嗎？ 早前在泰國，有輛貨車突然起火，司機在匆忙之下，只記得趕緊把貓咪抱起逃生，結果車內相等於2000港元價值的現金，被火舌吞噬。但司機表示：「不後悔！」

人和貓咪都平安，這是最好的事。（泰國網）

毛孩就是家庭一份子，當遇到危險時，將牠們優先救起，這是理所當然的事。近日在泰國曼谷，一名貨車司機在運送貨物途中，突然發現貨車冒出濃煙，並開始起火。由於事發突然，他只能匆匆把在旁陪著他的貓咪抱起，並逃出車外。

司機因能救到貓咪而感到高興。（泰國頭條新聞網）

事件發生在5月25日（星期六），上午10時40分左右。司機表示當時他正運送建築用的石塊，駛至Tiwanoon路時，察覺到車子有異狀，於是停車查看。怎料停下不久，車子便開始起火。他趕緊回到車上，把坐在車頭的貓咪抱到懷中逃離火海，但車中約8000泰銖（約2000元港幣）已來不及取出。但司機表示，貓咪已養了好幾年，大家感情深厚，去到哪裏都帶著牠。如果沒及時把貓咪救出，恐怕牠難逃厄運，自己也會很傷心難過。縱然財物盡失，但貓咪平安，他歡樂的表示：「不後悔！要走一起走！」

網民大讚司機做得正確，貓咪平安最重要。（facebook@RescueThailandClub）

~除了窩心救貓外，早前也有狗主衝入火海救狗~

這隻鬥牛犬Gabbana見到大火時，便逃到廁所裡。因此主人匆到火海，要把牠救出。（KUSI）

網民得悉此事後，都大讚司機有愛心，做的決定很正確。「這是貓奴應盡的責任」、「感謝你沒放棄貓咪」、「親人是不可分割」、「真的很幸運，人和貓咪也沒事，安全第一」、「好心有好報的」。