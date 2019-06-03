洛威拿「慢慢」靠臉吃飯　買麵包變免費送　網民：把狗借我

「你的樣子如何，你的日子也必如何」，事實再次證明，靠臉是可吃飯的。 台灣有隻洛威拿，憑藉俊朗的面孔，迷倒不少鄰居的心。近日牠陪著主人去買麵包，怎料最終變成免費送。主人笑稱：「老闆娘心花怒放到連生意都不做了！」

看著麵包像要流口水了，你有這麼餓嗎？（facebook@洛威拿〝慢慢〞）

靠臉吃飯真的可行嗎？就讓這隻狗狗來告訴你，這是零難度的事情。這隻生活在台灣南投的洛威拿「慢慢」，天生一副憨厚臉蛋，加上圓滾滾的身型，配合溫和個性，早已迷倒了街坊鄰里。近日，牠與主人一起去買麵包，怎料本來只是想買一包，結果老闆娘硬要多送一包給「慢慢」，在付款時更表示不收錢了，都送給狗狗吧！結果令主人萬分不好意思。

老闆娘真的極喜歡慢慢，連生意都不做了，要把麵包送上。（facebook@洛威拿〝慢慢〞）

超級無敵愛牠

這隻網絡人氣狗狗「慢慢」，牠的主人近日在Facebook「洛威拿〝慢慢〞」中發文，指麵包店的老闆娘第一次見到慢慢時已「超級無敵愛牠」。這次帶狗狗去買麵包，結果變成免費，主人笑稱：「老闆娘看到慢慢高興到不行又另外送了牠一袋，等我要付錢的時候，居然說兩袋都給牠，硬是不收我的錢，慢慢居然讓老闆娘心花怒放到連生意都不做了。」

網民看到這有趣事件後，都留言表示慢慢實在很可愛。「現在買東西都不用帶錢，帶你出門就好了」、「慢慢這位『師奶殺手』一出手，總是手到擒來從不失敗過」、「塑膠貨幣不流行，改換生物貨幣」、「超實用的行動支付裝置，帶上慢慢哪裡都可以pay」、「慢慢可以出租，外借嗎？」、「笑成這樣 是我也不收錢了」、「用2張照片就可以交換2袋麵包了」

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「慢慢」是老人家的好幫手，牠是移動枴杖呢！（facebook@洛威拿〝慢慢〞）