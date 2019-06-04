檢疫犬新手執勤突撒嬌　與在旁老手反差極大　網民：職場潛規則

職場新手與老手，很多時單從工作表現已能分辨出。 近日一段海關工作犬影片在網上瘋傳，當中看到一隻小拉布拉多可能太緊張，於是一再依偎在工作人員腳邊，撒嬌討摸想被安撫，似是不適應工作或是睏了。但鏡頭慢慢轉向，卻看到另一隻工作犬已趴在地上休息，場面反差極大。

工作犬似乎累了，想在旁的工作人員摸摸牠。（facebook@創意礦坑）

短短30多秒的影片，已可看出職場新人與老手之間的差別。影片開始時，一隻可憐兮兮的拉布拉多工作犬就站在工作人員旁，前方是機場的行李輸送帶，明顯應該是在執勤。但拉布拉多工作犬卻左顧右盼，不是很專心的樣子，更開始把身體靠向工作人員。

【按圖放大看，檢疫犬新手上班如何撒嬌】

明顯這不是繁忙時段，行李帶裏也沒什麼行李，就抽空摸摸狗狗吧！（facebook@創意礦坑）

工作人員可能留意到小狗真的累了，又見牠搖著尾巴想討摸，於是忙裏偷閒，輕撫了牠一會，而小狗也露出了滿足的笑容。但幾秒過後，鏡頭慢慢轉到另一隻工作犬上，竟見這工作犬已趴在地上呼呼入睡，似乎忘了自己正在執勤，偷懶行為已被錄影下來。

網民：這樣蛇王太明顯了。（facebook@創意礦坑）

網民看到影片後都被逗樂了，感同身受的表示：「這是老鳥與菜鳥的差別」、「這種職場潛規則連狗狗也懂」、「後面那位，你過份了」、「厲害了！連狗狗都懂蛇王」、「新手用撒嬌來巴結，老手就自行休息、「親 請你認真工作好嗎？」

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靠這3隻導盲犬，Panek才能順利完成半馬賽事。（instagram@nyrr）