【老虎仔周記】江湖大佬老虎仔不甘被睇小　施虎拳擊退白貓響名堂

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Faith投稿，她分享了老虎仔一心成為大佬的心路歷程，及第一次的實戰經驗。

上回提到，行走江湖幾日，我最後為免兩奴才過分操心，仍然回到他們身邊。但雖然身在家裡，心卻仍繫江湖，因為我同自己講過，終有一日，我要做大佬中的大佬 (雖然我當時只有幾個月大)。

老虎仔一直希望成為江湖大佬。（Facebook@老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

這幾日在江湖，我聽到一個貓界傳奇。話說春天某一日，四隻貓結伴在江湖行走，正悠然自得，各自享受藍天白雲，溫暖陽光之際 (在保加利亞，春天時溫度也可低至零下十多度)，背後忽然傳來慘叫聲。

原來最尾一隻小貓忽然被一隻大狗襲擊，導致其中一隻眼失明。但經此一劫，另外那三隻貓竟然沒有嚇至飛奔，反而貓分三路，一隻咬狗背，一隻抓狗頭，對大狗不斷襲擊。正當大狗筋疲力竭之際，他們的阿大，跳上狗背發出致命一擊，咬破大狗喉頭，大狗即時倒地。小貓在旁全程目睹此過程。

老虎仔做夢也不忘練功。（Facebook@老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

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如此英雄場面，我雖然年少，也禁不住對三隻大佬肅然起敬。但想深一層，三隻貓才攪掂一隻狗，我話比自己知，我要練好「虎拳」，終有一日，要比這些大佬更大佬！



我又聽到虎爸虎媽說 (佢哋當時唔知我識聽)，早幾晚凌晨時分，竟然在孤燈之下，赫然有兩隻貓面對面，咀對咀的你一句，佢一句的在吵架！如此鼠輩，趁朕不在，竟敢在本大爺之地盤吵架，若我早知道，我就會立即郁佢，因為個地盤係我嘅！

老虎仔首次擊退敵人！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

然而，我的志願，很快便得到實現！這天，我一如既往，由露台走到隔壁牆頂，便頭也不回地從三米高跳到地上。不知是我好彩，還是對方不幸，竟然立時遇到一隻不知好歹的白貓進入我地頭！



白貓的身型比我大一半。牠應該也是走慣江湖的，竟然沒有被我凶到，反而向我咆哮，可能佢睇小我年少。這時，阿媽在樓上看到我們，便很擔心的叫我。我一聽，立時心生一計，隨即背向白貓，面對阿媽，發出悲嗚之聲。

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阿媽聽到，以為我被白貓欺負，便叫我立即逃走回家。白貓覺得奇怪，為何樓上有聲，便抬頭望個究竟。哈哈，時機到了，我立時轉過身來，撲到白貓身上張口便咬！白貓卒之要用九秒七的速度落荒而逃。

哈哈哈，嘗到「虎拳」的威力了。真係有眼不識泰山，睇小我係細路？呢個地盤係我睇嘅，叫聲「虎爺」啦！(不過我滿口都是白貓毛，說這幾句豪情壯語時，竟口齒不清，相信沒有幾隻貓聽到我這宣告！)

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