【柴犬有愛】負傷浪浪闖進來　柴犬見同伴有難　即作暖心舉動

毛孩也是有感情的動物，牠們也會援救有需要的毛孩。 在台灣，便有一隻柴犬將自己的狗窩，讓給負傷的浪浪作休息，更充當守門大將軍，鎮守在狗窩外。此舉感動了不少網民，更認為柴犬的行為值得表揚。

受傷浪浪被帶到獸醫處治療，回家後也暫時住原本柴犬小小居住的小狗窩。（黃小姐提供）

這隻生活在台灣桃園的柴犬「小小」，今年已經4歲。大約在兩個月前，寵主黃小姐突然留意家裏多了一隻陌生混種狗，仔細觀更發現牠後肢受傷，似乎是被捕獸器夾傷。牠瑟縮在狗窩裏，而本來應該在狗窩裏休息的小小，則默默站在狗屋外看守著，甚至把本來安排給牠的飯，也讓給了這浪浪。

小小守護在狗屋外，似乎擔心這隻混種浪浪的安危。（黃小姐提供）

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據黃小姐表示，這裏原本就養了7隻柴犬，而在4月中時，本來是給小小住的狗窩裏，出現了一隻陌生混種狗，留意到狗狗後腿有傷，於是便帶牠到獸醫處治療。獸醫原本表示應截肢處理，但黃小姐不忍受狗狗受苦。經過力換藥、吃藥和清理後，小狗的傷勢竟開始癒合，最終定居在黃小姐家，並取名為「強強」。

小小就是那隻把水盆當是浴缸的小柴！（黃小姐提供）

黃小姐稱，小小如此窩心地為陌生浪浪，可能有同病相憐的感覺。因小小剛出生時，是兄弟中最嬌小的一隻，在喝奶時往往不夠哥哥們爭，結果經常捱餓。但狗媽媽沒有放棄牠，更在深夜單獨餵奶給牠。可能就因為此，小小也很樂於助人，充滿愛心。

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當黑柴遇上保健餅，當然沒反應。（Facebook圖片：我在地球臥底的日子 - 黑柴Seymo）