【安樂死】貓貓天生無眼瞼　收容所判牠死刑　直至她的出現...

在收容裏，如果貓咪天生是有缺陷，許多時都沒人肯去領養，最終只有被安樂死。 幸好這隻在洛杉磯的小貓咪，縱然天生有缺陷，但獲好心人及時收養回家。由於牠的缺陷，貓咪需要動手術治療，現在主人正在籌募手術費，希望治好貓咪，讓牠健康快樂地成長。

Boo很可愛，但天生眼瞼發育不健全，令牠需要經常滴眼藥水。（instagram@boobooshkitty）

這隻天生有缺陷，沒有眼瞼的貓咪，在2018年的萬聖節時，被Elen Chtchyan的男朋友在洛杉磯機場發現，他在詢問Elen的意見後，便決定將小貓咪收養回家。

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剛帶Boo回家時，牠只有約兩星期大。（instagram@boobooshkitty）

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「這小貓咪看來才剛出生不久，我替牠買了專用的奶，以及小刷子、專用洗毛水等，並將牠命名為Boo。不過沒多久，我和男朋友便留意到Boo的身體情況似乎有點問題，於是帶牠到獸醫處檢查身體。在獸醫替牠檢查時，我們都很擔心，希望牠一切安好。」Elen說。

Elen已被Boo迷倒，她決不放棄小貓咪。（instagram@boobooshkitty）

獸醫表示，小貓Boo大約只有兩星期大，明顯有脫水及營養不良的情況，身上有跳蚤以及神經線被壓著，令牠頭部略為傾斜，在眼部位置亦有傷痕。另外，還有一個更大的問題，就是Boo天生眼瞼發育不健全。這會令牠眼睛容易接觸到灰塵，出現眼乾問題，如不接受治療的話，導致失明的機會很大。

Boo沒眼瞼的樣子，看起來怪怪的，但不失牠的可愛迷人。（instagram@boobooshkitty）

獸醫先替Boo開了抗生素，以治療眼上的傷痕。而寄生蟲、呼吸道感染、腸胃以及神經線被壓著的問題，在接下來的兩個月裏已得到妥善處理。但眼瞼的問題，需要動手術。「以現時我的經濟情況，真的沒法支付高昂的手術費。我好幾次想過要放棄Boo，但我實在不忍心。」為了籌募小貓Boo的手術費用，Elen在網上眾籌，希望籌得足夠手術費，只有重建貓咪眼皮，才是對眼瞼發育不健全的永久解決方案。

滴眼藥水並不好受，但Boo從不伸抓攻擊主人。（instagram@boobooshkitty）

雖然Elen很有愛心，但她表示很遺憾地沒法將Boo的兄弟Tuna也收養。Boo需要特殊的照顧，所有收容所都表示，這類貓咪不會有人領養，放到他們哪裏，最終也只能安樂死。Elen現時只能全心全意地照顧Boo，並希望在收容中心的Tuna，很快便有人領養走。

Boo樂天地面對牠的先天缺陷，永遠發放著正能量。（instagram@boobooshkitty）

Boo對經常要塗眼膏與滴眼藥水十分反感，但牠並沒有向Elen或她的家人發脾氣。「即使Boo感到不耐煩，但牠只會掙扎後躲到一旁，從沒有伸抓或用牙來咬我們。牠知道我們都在保護牠，一切都是為牠好。」想了解更多Boo的近況，可追蹤牠的IG，希望在動手術後，牠能健康愉快地成長。

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