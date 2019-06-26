【貓意外】貓咪困洗衣機被洗半小時　貓奴自責吐出一句說話

貓咪真的很百厭，偶一不慎便隨時出意外。 早前在美國有一隻百厭貓咪，便意外地鑽到洗衣機裏，並被洗半小時後才被主人發現。雖然貓咪得以活命，但有肺積水、腦震盪等問題，需要昂貴的治療費用。貓奴事後深感內疚，直言「無法原諒自己」。

貓咪Felix因百厭誤闖洗衣機，更被困了一個多小時。（gofundme）

這宗不幸的意外，發生在上周三（6月19日）的美國明尼蘇達州聖保羅市。當時貓奴Stefani Carroll-Kirchoff正準備洗衣服，她已有養貓咪的經驗11年，是位資深貓奴。現時她家中養著3隻貓咪，出意外的就是年紀最小，才剛1歲的Felix。

Felix與牠的好友Sprout，不久前才在一起玩得很開心。（gofundme）

當時Kirchoff已再三檢查，家中貓咪沒有躲到洗衣機裏，然後才將衣服放進去，並關上了洗衣機的門，沒想到意外已在不知不覺中發生。洗衣機預校程序是會轉動半小時，而Kirchoff在1小時後，才回到洗衣機旁準備把衣服拿出來晾曬，這時才留意到機內傳出貓咪的悲鳴聲，黑白色的Felix竟然在洗衣機裏出現。

連CNN也報道，不少寵主也很同情事主的經歷。（CNN截圖）

實在太可怕了，到現在我還沒法好好入睡。這件不幸的事會一直纏繞著我，我實在無法原諒自己。我現在所能做的，就是讓Felix好好活下去，我覺得是我欠了牠。 Stefani Carroll-Kirchoff

Kirchoff被嚇得慌了，匆匆把貓咪救出並送到獸醫處接受治療。貓咪被送到氧氣室進行靜脈治療，經獸醫搶救後，縱然貓咪曾出現短暫失明情況，以及有肺積水、腦震盪等問題，但總算存活下來。

貓咪被困洗衣機事件引起廣泛關注，幾天內眾籌已達目標。（gofundme截圖）

由於醫療費用極為龐大，縱然貓咪已脫離了危險期，但仍然要24小時接受獸醫看顧。於是Kirchoff與好友在gofundme裏，開設了為貓咪眾籌醫療費用的項目。她們目標是15000美元（約78000港元），而相當幸運地，幾天內已達成。她們表示，醫療費多出來的費用，將會全數捐予慈善機構，以減輕有財政負擔寵主的壓力。

同時她們再次呼籲有養寵物的人，在使用洗衣機、雪櫃等會關上門的用品時，一定要檢查清楚，以確保不會有意外發生。

黠擊圖片放大看！【本港早前也發生了一宗相類似意外，貓咪疑困乾衣機身亡】

警員到表示因案發現場並無閉路電視，無法對外傭提告。（受訪者提供）

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