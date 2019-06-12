【老虎仔周記】朕「老虎仔」這江湖稱呼　是怎樣得來的？

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Faith投稿，她分享了老虎仔名字的由來。

巡完江山好攰。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

上回提到本大爺如何血拼出江湖阿大的地位 (當然不是在商場血拼，而是真的以鮮血（其他貓的鮮血） 所殺出的血路 ) 。但其實我的本性是非常善良的。一樓以下的地盤是我的 ，但其實四樓也有一隻黑白色的貓，叫做 Parco，是虎爸虎媽當初抱住我四處問人有沒有走失貓時所認識的。

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街坊貓Parco 求救

呢隻貓，以我認識嘅佢，係比較蠢，腦又生草，膽就好過冇，卻要四圍竄。佢成日偷走落街，但又唔識返屋企，成日來我屋企露台求救。係老豆同阿媽咁好人，先至會每次都抱佢返屋企。初時佢步入我哋屋企，阿媽都驚我會打佢，但呢種乸型貓，收佢做手下都怕會影響形象，我又點會打佢呢！我雖然已嚴如大佬，但對啲細嘅 (其實 Parco 年紀應該大過我)，總有仁愛之心。

一般情況下，有貓踏入我地盤，我總會怒吼一聲，然後問佢，你想放低手還是放低腳？不過，既然大家是街坊街里，我哋嘅層次、實力又差咁遠，我不能讓人覺得我勝之不武。反之，佢每次在露台喊救命，我都會通知阿媽救佢，相信阿媽覺得我是一隻很善良，會幫朋友的貓（至少此刻是）。

牠就是Parco。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

老虎仔唔係叫老虎仔？

我係一隻既善良，又充滿仁愛但又好勇鬥狠的貓，但「老虎仔」這暱稱又是怎樣來的呢？

話說虎爸虎媽當初收養我時，都唔知我叫什麼名字，佢哋只係不斷用保加利亞文同我溝通，但係我都冇比反應佢哋。當時，虎媽突然想起小時候睇過一套卡通片叫「俏皮扮嘢貓」，裏面那男主角，不單樣子與我一樣，就連性格都一樣 (當然，佢唔知我已經做了江湖大佬)，所以阿媽當時叫我 Michael。但對著一個咁普通又沒有男子氣慨嘅名子，我當然唔比反應佢。其實我係有名㗎！！！

【就算在雪地行走，老虎仔一樣威猛，點擊圖片放大看】

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後來，阿媽觀察到我頭頂上有一個非常清晰的貓爪圖案。當她睇完魔戒那套戲，看見那些半獸人勇士，每個出去打杖前，大王都會按手在他們額頂上印上掌紋，她終於知道，我其實是貓星的一級勇士。再加上我不斷以老虎的咆哮叫聲向她大叫，有一日，佢終於醒悟過來。

佢話：「你成日對住我大叫，你係有精神病定係你係一隻老虎？不如以後叫你老虎仔啦，好唔好？」哼！竟然膽敢話本大爺有精神病？算！朕就饒恕你哋人類的智慧並不如貓星勇士。

從此，她便知道我名字叫老虎仔 （希望將來他們不會隨著時間改口叫我老虎佬，老虎叔，老虎伯...)，而她每次叫我此名字，我都一定會有回應。

朕，姑且喺呢度告訴大家一個鮮為人知的秘密。雖然我土生土長在保加利亞，有保加利亞雪貓之稱，但.......我是不懂保加利亞文的，也不懂英文，只會廣東話！可能因為這個原故，我和虎媽虎爸建立了深厚的感情。我還學會了講幾句廣東話，今次先賣個關子，下次再揭曉我究竟講了什麼。

【按圖放大看，老虎仔闖江湖的過程】

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