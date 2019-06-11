【領養貓】-40°C環境遭遺棄　四肢凍死全切除　這法寶讓貓再走路

在氣溫極度寒冷的地區（如西伯利亞），經常都出現動物凍傷的新聞，部分更不幸凍死。 早前，俄羅斯有一隻寵物貓被無良的主人遺棄，在極冷的情況下，牠的四肢被凍壞至死，被迫截肢。幸好，有一位好心主人收養了牠，更帶牠四出求診，最終醫生成功為牠接上3D列印的義肢，讓牠重獲自由。

Ryzhik四肢均安裝上3D義肢。（影片截圖）

Ryzhik是一隻來自俄羅斯的棄貓，人們在去年冬天發現Ryzhik的時候，由於室外氣溫低至攝氏零下40度，牠的四肢慘遭凍傷至壞死，為了保存性命，必須移除牠的腳掌。

大部分肢體缺陷的貓咪，都會一直在收容所，直至安樂死。不過Ryzhik卻幸運地遇上新主人，更為牠取了Ryzhik這個好名字。新主人持續帶Ryzhik做治療，在醫生的建議下，更獲機會接駁3D打印而成的義肢。

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醫生透過電腦塑造出適合Ryzhik使用的義肢，並為牠進行手術，把義肢接駁到四肢上，醫生指出，「3D打印的義肢與牠的皮膚、骨骼完全接合，並沒有不良反應。」Ryzhik更成為俄羅斯第一隻四肢都裝上義肢的貓咪！

Ryzhik是個非常成功的例子，經過一段短時間適應後，牠開始能夠活動自如，彷彿從來不曾截肢。診所希望日後能把這個技術應用在其他有需要的動物身上，為牠們重拾活動能力。

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