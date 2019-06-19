【玉林狗肉節】港人獸醫貼錢義診　睹最真實一面：從醫以來最震撼

「玉林狗肉節」於每年夏至開始，即本星期五（21日）。隨著愛護動物的意識日漸提高，社會大眾越發抵制殘忍不仁的狗肉節；但社會中有一群人打從一開始已持強烈反對立場，那就是一群愛動物如命的獸醫。 自2015年起，獸醫Stephen加入救助玉林狗的團隊，免費為眾多狗狗治療，及為牠們向政府申請健康證明，使狗狗們能順利出境，前往外國生活。他坦言，首次接觸這批獲救狗狗時極度震驚：「係從醫生涯入面最震撼嘅一幕。」

港人Stephen在深圳任職獸醫，於2015年始幫助從玉林市獲救的狗隻。從醫多年，他見盡不少生離死別；但當他初次到訪安置獲救玉林狗的狗場時，仍不禁嘆：「係從醫生涯入面最震撼嘅一幕。」

Stephen在4年前成為救狗團隊的一員，負責為獲救狗狗提供治療。（示意圖，資料圖片）

貼錢義務診治 助獲救狗出境

4年前，你接受義工邀請，成為救狗團隊的一員，負責為獲救狗狗進行檢查及提供治療，以便狗狗能抵達外過領養者的身旁。目前各國對動物入境也有不同規定，以歐盟為例，如狗隻來自高狂犬病風險的地區（如中國），須先注射相關疫苗及晶片，並進行驗血測試及取得健康證明後，才能正式入境。

而Stephen的工作，就是為狗隻進行身體檢查，並對確診患病的給予醫治，甚至騰出其診所空間供狗狗留醫；而對於未有患病的狗狗，則會為牠們做驗血測試，並注射疫苗及晶片，再向政府辦理健康證明。

Stephen憶述每年狗肉節時的情形，指前線義工們會透過攔截貨車，或直接在玉林買狗等方法，救走狗隻。短短一周內，一般會有數百隻獲救狗被送到狗場，「隻隻（狗）都有皮膚病或者傳染病，因為大小便都喺同一個細籠入面。」高峰時期，他一天內需為百多隻狗狗注射疫苗，忙得不可開交，就連疫苗也要自掏腰包，出錢又出力。

曾有狗狗在獲救後不久產子。（受訪者提供）

狗場散發惡臭 成從醫生涯最難忘情境

他直言，初次到訪狗場的一剎極度震驚，「係從醫生涯入面最震撼嘅一幕。」狗場內不少狗狗因上吐下瀉，及皮膚潰爛流血，致場內瀰漫著濃烈異味，他形容為「街尾都聞到陣味，戴幾層口罩都隔唔到味」，情景令他畢生難忘。他續指，狗場中不止有唐狗，更有不少名種狗，如牧羊犬等；而部分狗狗則因皮膚嚴重潰爛，致無法分辨出品種，場面駭人。

Stephen曾有意領養一頭獲救的獵犬，可惜最後忍痛放手。（受訪者提供）

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+ 4 + 3 + 2

雖然要在短期內醫治數百隻狗，但Stephen並非機械式地醫治，而是把牠們看待成有血有肉的「故事」：「記得有隻阿富汗獵犬係我診所住咗成個月，佢一直都好乖，好癡我。當時好想領養佢，但我知佢哋（獵犬）需要好大空間盡情跑步，香港嘅住所一定唔啱佢。」

縱使最後忍痛將愛狗送往美國，Stephen從未後悔，留下的只有縈繞心頭的淡淡遺憾，及一張張紀錄了率真笑容的合照。

眼見玉林狗肉節在一片噓聲中仍拒從善如流，他感嘆道：「狗係人類最忠實嘅朋友。其實其他狗會感覺到你食過狗肉，會好驚你」，寄語市民切勿傷害狗隻。

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